Natalia Lafourcade, talento hecho en México

La primera vez nunca se olvida y ese es el caso de Natalia Lafourcade, quien el domingo fue una de las cantantes que se presentó durante la gala de la 90 edición de los Premios Oscar para interpretar “Remember me”, tema original de la cinta Coco que fue galardonado con el premio a Mejor Canción.

“Mi primera vez…. Imagínate. Nunca pensé que terminaría cantando en el escenario del Oscar. Es una cosa loquísima para mí. Fue como ‘¡Wow! De pronto aquí estamos. Vamos a hacerlo con todo el amor y a disfrutarlo’”, dice la cantante en una llamada telefónica con El Sol de México desde Los Ángeles. “Siento mucha emoción, mucha cosa, mucha adrenalina. Yo apenas me estoy bajando, estoy muy contenta”.

Cantar en español y ser parte de una cinta que representa la cultura mexicana tuvo un gran significado para Natalia, sobre todo por la coyuntura política y social que vivimos actualmente. “Ese performance que hicimos fue un homenaje, un tributo a México, a la película que trató con mucho respeto una de las tantas increíbles tradiciones que tenemos”, dice.

“En este momento histórico-social que estamos viviendo, ver que una película como Coco se gane el Oscar, que Guillermo del Toro gane un reconocimiento con su equipo, ver cómo México poco a poco demuestra que hay trabajo y que hay cosas que valen la pena, viene un poco a confirmar el talento que hay en nuestro país”, dice Natalia con un tono emocionado.

“Esta presentación me dejó la oportunidad de vivir algo así, de compartirlo. De vibrar con la magia del cine, que es algo que amo y admiro. Me llevo la posibilidad de estar cerca de Gael, de los bailarines, de la familia de Pixar, los ensayos, el momento en el escenario. Me llevo la experiencia en el corazón, en el alma”, comparte.





CERRARÁ GIRA EN MÉXICO

Recientemente Natalia Lafourcade visitó Europa como parte de su gira Hasta la raíz, donde agotó fechas en España y Francia, entre ellas en el emblemático Bataclán. Además de ofrecer sus conciertos, la cantante se tomó el tiempo de compartir con su familia. “Fue una experiencia preciosa, un viaje que me regalé con ellos. Estuve en París, una de mis ciudades favoritas. Visité la Torre Eiffel, el Louvre, comí crepas, tomé vino, fui al cine… fue como recargar pilas”, dice.

Hasta la raíz y dos volúmenes de Musas han sido los tres discos que han nutrido esta gira que en tres años ha ofrecido más de 225 conciertos y que concluirá el próximo 26 y 27 de junio en el Teatro Metropólitan, conciertos tras los cuales se tomará un receso en su carrera.

“Lo que quiero es generar este espacio que te comentaba: estar con mi familia, es lo que quiero como artista; el espacio, el silencio, dejar de viajar y estar de gira, porque eso me va a permitir conectar con mi lado artístico que es la parte del hogar. Hacer cosas que son más cotidianas. Así es que estoy muy emocionada por este espacio que me voy a regalar”, finaliza.