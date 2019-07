Natalie Portman será la Diosa del Trueno en la cuarta entrega de Thor

Natalie Portman regresará al universo cinematográfico de Marvel Studios en la cuarta entrega de la saga sobre Thor, que llevará por título "Thor: Love and Thunder".

Portman había aparecido en las dos primeras películas sobre el superhéroe nórdico con el rol de Jane Foster, pero en este caso la actriz será una versión femenina de Thor, anunció hoy Marvel en su evento durante la Comic-Con que se está celebrando estos días en San Diego, EU.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THOR: LOVE AND THUNDER with Chris Hemsworth, Tessa Thompson, and Natalie Portman. Taika Waititi returns as director. In theaters November 5, 2021. pic.twitter.com/Lq4hM8GSRV — Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2019

La ganadora del Óscar a la mejor actriz por "Black Swan" (2010) apareció hoy sobre el escenario y recibió el martillo de Thor entre los aplausos del público del Hall H, el salón más grande del Centro de Convenciones de la ciudad californiana.

Chris Hemsworth, el actor que ha dado vida a Thor en las tres cintas anteriores de Marvel, y Tessa Thompson acompañarán a Portman en el reparto de esta película que dirigirá Taika Waititi, quien ya se puso a los mandos de la tercera entrega de esta saga en un largometraje que llevó por título "Thor: Ragnarok (2017)".

Here's your look at the Marvel Studios panel in Hall H at #SDCC! (5/8) pic.twitter.com/a0bZunIysp — Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2019

Waititi aseguró hoy al presentar a Portman que "solo una persona" como ella podría interpretar al personaje de Thor con forma de mujer y convertida en la diosa del trueno. "Thor: Love and Thunder" se estrenará el 5 de noviembre de 2021.