Nathaniel Rateliff & the Night Sweats se presenta en el Corona Capital

Lo que comenzó como un proyecto de amigos en el ático de Nathaniel Rateliff se volvió años más tarde en el proyecto más exitoso del cantante, gracias a su trabajo con la banda The Night Sweats. Prueba de ello son los sencillos S.O.B.y I need never get old, de su álbum homónimo, que ahora suman en YouTube 45 y 18 millones de reproducciones respectivamente.



El éxito ha permitido que el grupo lance su segundo material en conjunto, Tearing at the seams. Este disco destaca por contar con sonidos más oscuros que el de su predecesor, que se caracterizó por un tono festivo que reunía ritmos como el rockabilly y el soul.



“Con el primer EP realmente no sabíamos siquiera si la gente respondería a alguna de las canciones. De hecho no éramos formalmente una banda. Luego pasó el disco, la gira y todo cambió. Ahora el segundo disco fue más colaborativo, tratamos de tocar en el estudio en vivo. Las letras son oscuras, es cierto, porque tuve momentos difíciles en mi vida”, contó Nathaniel Rateliff a El Sol de México.



La música ha sido catártica desde un inicio para el cantante. Su padre falleció en un accidente automovilístico cuando él tenía 13 años y fue a través de su guitarra y la escritura de canciones que logró adormecer el dolor que esto le significó. “Para mí es importante seguir escribiendo en distintas formas, simplemente por la necesidad de expresarme, no sólo como artista sino como persona”.



Luego de cinco años juntos, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats visitan por primera vez nuestro país. Hoy la banda se presentará en el escenario principal del Corona Capital. “Nos sentimos muy bien de estar aquí. En Denver hay una gran población latina, sabemos mucho de la gente, de la comida, así es que es bueno estar aquí en la ciudad”, cuenta.



El cantante y su banda esperan ser bien recibidos por el público, pero no con demasiado éxtasis como les pasaba en sus primeros conciertos en conjunto. “En la primera gira del disco íbamos a festivales en Noruega o Alemania y cuando cantábamos el coro de S.O.B. salían volando tragos y latas de cerveza. Teníamos que tranquilizarlos. Eso no ha pasado desde hace un rato pero a ver qué pasa". aquí”, dice entre risas.