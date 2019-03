Natti Natasha sufrió rechazo por ser mujer

En las imágenes que acompañan la promoción de ilumiNATTI, el disco debut de Natti Natasha, llama la atención el collar que porta en el que se lee con grandes letras la palabra FEMINIST.

Llevar este mensaje representa una responsabilidad y un incentivo para las mujeres de “superación, de empoderamiento”, pues resulta un recordatorio de lo complejo que fue para ella abrirse paso en la industria musical por el simple hecho de ser mujer.

“Yo pasé por muchísimas cosas para estar donde hoy estoy. En años pasados iba con mi proyecto y ¿quién me apoyaba? Me decían: ‘Están muy buenas las canciones, pero las mujeres no venden. Quisiéramos apoyarte pero vamos a perder porque no van a conectar contigo, las mujeres no van en esto de la música’”, confiesa la dominicana que colaboró con Thalía en el tema No me acuerdo.

La cantante reconoce que esta situación no sólo ocurre en la industria musical, “sino en cualquier campo de trabajo, sea una arquitecta, autora, enfermera, una señora que limpia un hogar” y que es necesario defender su trabajo. “Todas tenemos un papel importante en la sociedad. Por ser mujer no se te debe echar de lado”.

Por eso es que el mensaje del feminismo lo lleva todo el tiempo a través de su trabajo. “Este artículo (el collar con la palabra feminista) no lo llevo puesto todos los días, lo llevo con mi actitud, con mi mensaje, con orgullo”, remata.

Contrario a lo que muchos piensan, para ella el urbano es el género que más apoyo ha dado a la mujer en música. “¿Qué tantas oportunidades se le está dando a las mujeres en la balada donde los hombres que tiene liderazgo? Daddy Yankee, Ozuna o Bad Bunny le han dado oportunidad a las mujeres, hay más hermandad. Yo puedo llegar ahora mismo con unas chanclas, sin maquillaje a mostrarles una canción y como te reciben es totalmente diferente”.

La intérprete de Me gusta dice que generalizar el urbano es un error: “Así se debería generalizar la balada, (los temas) que son fuertes para la mujer, que dicen ‘que si dejaste tus cabellos en la almohada…’. Lo que pasa es que es más poético, pero el mensaje es el mismo. Depende de la perspectiva de cada quien, pero no se puede generalizar”, explica.