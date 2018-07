Netflix revela las primeras imágenes de la sexta temporada de Orange is the new black

Las primeras imágenes y el trailer oficial de la sexta temporada de la serie “Orange is the new black”, fueron difundidas por Netflix, en las cuales se adelanta que las amistades se pondrán a prueba y se formarán nuevas lealtades.

El regreso de “las damas de Litchfield” será el próximo viernes 27 de julio, fecha del estreno global, y las mostrará con una voluntad de hierro y nada que perder, con el lema “muéstrate tal como eres”, en una prisión de máxima seguridad.

En el video de unos dos minutos de duración, se escucha una voz en off que da la bienvenida a las novatas, después, la interna “Suzanne” a su llegada indica a un policía: “Espera, este no es mi hogar. No lo es”, a lo que el uniformado responde que ahora lo es.

En seguida aparecen las imágenes de las reas en el fichaje del Departamento de Justicia de Estados Unidos: “Galina Reznikov”, “Gloria Mendoza” y “Nicky Nichols”, “Cindy Hayes”, “Suzanne Warren” y por supuesto la protagonista, “Piper Chapman”.

Después, una presa asegura que todo es muy distinto y que las mujeres están dementes y en otra escena, “Suzanne” dice a “Piper”: “Mis amigas ya no son mis amigas. Y me dan un color contra el que otros quieren pelear”.

“Los azules y los caquis pelean entre sí. Los rosas están a salvo”, responde Piper, quien porta una camisa azul con una playera blanca de manga larga, mientras su compañera tiene playera gris y encima camisa rosa.

En otra escena, a “Piper” le resulta extraño que sean las únicas, y aunque no precisa en qué, otra mujer asegura: “Quieren hundirnos sin importar lo que hicimos o no”; tras lo cual se observa una serie de interrogatorios por parte de agentes, quienes analizan las fotos de varias internas.

En las imágenes se pueden apreciar risas, llantos, peleas y hasta rutinas de ejercicio; así como a mujeres agrupadas en bloques, como el “D” y el “C”, al cual pertenecer “Piper” ya que está conformado por quienes visten de azul.