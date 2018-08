Así será el “Mundo oculto” de Sabrina, la Bruja Adolescente

La versión de Netflix en la serie Sabrina, la Bruja Adolescente, se alejará mucho de su versión de los años 90 y así lo confirman las primeras imágenes, donde nos anticipa que será una historia oscura, llena de terror, lo oculto y la brujería.



La plataforma de streaming ya nos había dado un adelanto con el teaser y esta vez nos deja ver una especie de iniciación como bruja de Sabrina Spellman, quien dará vida Kiernan Shipka.

welcome to the coven. IG: sabrinanetflix pic.twitter.com/gYZk9Foep2 — Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) 15 de julio de 2018



Foto: Netflix

En esta adaptación, Sabrina lucha por reconciliar su naturaleza dual de mitad bruja y mitad mortal, mientras se enfrenta a las fuerzas malvadas que la amenazan a ella, a su familia y al mundo diurno en el que habitan los humanos.

El showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, quien también se desempeña como jefe creativo de Archie Comics, escribió el guión de la serie, indicó Netflix en un comunicado.



our bad #CAOS pic.twitter.com/ulPDgqqDsZ — Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) 15 de julio de 2018 go off. pic.twitter.com/gIRzWVTR5L — Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) 19 de julio de 2018 Time for CAOS. Oct 26. pic.twitter.com/uLgXFMLX0t — Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) 29 de julio de 2018

El elenco está integrado también por Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson y Bronson Pinchot.



13 Chilling Adventures of Riverdale #Crossover? Una publicación compartida por Kiernan Shipka (@kiernanshipka) el 11 de Ago de 2018 a las 4:25 PDT