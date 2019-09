"Quiero una familia", así anuncia Nicki Minaj su retiro de la música

Nicki Minaj sorprendió este jueves a sus fanáticos al anunciar su retiro de la música, explicando que quiere centrarse tener su propia familia.

La provocativa intérprete de 36 años conocida por éxitos como "Super Bass" está comprometida con el ejecutivo de la música Kenneth Petty, y recientemente dijo que podría casarse en los próximos meses.

"He decidido retirarme y tener a mi familia. Sé que ustedes están felices ahora. Para mis fanáticos, sigan repitiéndome, hágalo hasta mi muerte. Los quiero de por VIDA".

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄 — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019

Las letras profanas de Minaj, sus videos musicales deslumbrantes y su carisma la catapultaron a la fama en 2010, siendo Anaconda uno de sus temas y clips más polémicos.

El mes pasado apareció en la canción "Hot Girl Summer" de la estrella en ascenso Megan Thee Stallion.

En junio de 2019 lanzó un sencillo titulado "Megatron" y dijo que tenía un nuevo álbum de estudio en proceso, que sería su quinto disco.