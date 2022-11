Nicki Nicole se reencuentra con fans mexicanos: Dr Simi's y un Alemán en el escenario

Una noche llena de sorpresas fue lo que Nicki Nicole entregó a sus fans la noche de este jueves en el Auditorio BB, en la Ciudad de México.

Con solo 22 años de edad y a cuatro de haber iniciado su camino en el medio musical, la artista ya sabe cómo conquistar a un público internacional, incluso arrebatar ovaciones; al menos eso sucedió en su show, en el que recorrió parte de su discografía.

Te puede interesar: ¡Viva México!: Harry Styles declara su amor en el Foro Sol

Minutos antes de las 22:00 horas, la originaria de Rosario, Argentina, salió al escenario vestida con un atuendo blanco, acompañada de seis bailarines; mientras que otros seis músicos ya los esperaban tocando el tema "Colocao", sencillo que, al lanzarlo, superó el millón de views en solo 24 horas.

Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

"Nicki, hermana, ya eres mexicana", le gritaba la audiencia mientras la cantante se desenvolvía con coreografías muy detalladas.

"Qué onda toda mi gente de México, es un placer estar acá esta noche acompañándolos. Los amo con todo mi corazón, quería venir desde hace tanto tiempo, así que vamos a disfrutarlo y a dar lo máximo", afirmó Nicole sobre el entarimado.

Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

En el show hubo de todo, desde la presentación de su nuevo videoclip "Darling", hasta temas muy bailables como "Toa la vida", "Sabe" y "Baby" donde explotó la energía de los asistentes al 100.

OMG! Amaia Montero reaparece tras preocupante foto

Entre los momentos más especiales de la noche fue cuando interpretó "Plegarias", en donde derramó algunas lágrimas por el cariño recibido, esto mientras cargaba los cuatro Dr. Simi que recibió de sus fans.

"No saben todo lo que hicimos para llegar hasta acá. Es superimportante esta noche tanto para ustedes cómo para mí, de verdad muchas gracias", expresó la anfitriona entre lágrimas.

En su repertorio no faltaron los temas "Mala vida", "Cuando te veo", "Nobody like you" e "Intoxicao".

"Yo por ustedes doy todo, agradezco recibir su energía y ver que sean felices, eso me hace feliz a mí también. Gracias por este efecto, no saben lo que significa para mí", aseguró Nicole Denise Cucco, su nombre real.

El invitado de la noche fue el rapero mexicano Alemán, con quien cantó "Grillz" y que se robó los aplausos y gritos de la audiencia.

"Ella es la reina, la jefa. Muchas gracias por dejarme estar aquí", comentó Alemán.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Y, siguiendo con el amor a México, la joven también cantó "Otra noche", canción que lanzó junto a Los Ángeles Azules. También interpretó su nuevo sencillo "Frío" y cerró con broche de oro con "Wapo Traketero", que fue la primera en lanzar, cuando ella tenía 18 años.