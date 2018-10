Estar casada con Tom Cruise evitó que me acosaran: Nicole Kidman

Los Ángeles, EU.- La actriz australiana Nicole Kidman, que estuvo casada con Tom Cruise desde 1990 hasta 2001, aseguró que esa relación evitó que fuera acosada sexualmente en Hollywood.



En declaraciones a la revista New York Magazine, recogidas hoy por gran parte de la prensa estadounidense, Kidman reconoció que siempre se muestra reacia a hablar de su matrimonio con Cruise (con quien se casó a los 22 años), principalmente porque ahora está casada con el gran amor de su vida, el músico Keith Urban, y considera que hacerlo es "irrespetuoso".

Dicho eso, me casé muy joven (con Cruise), pero (aquello) definitivamente no me dio poder, me dio protección. Me casé por amor, pero estar casada con un hombre extremadamente poderoso evitó que fuera acosada sexualmente.

“Iba a trabajar, pero sentía que aún no me había desarrollado. Así que cuando lo hice a los 32 o 33 años, era como si aún tuviera que madurar", indicó.



Ver esta publicación en Instagram Remembering 12 years ago today at a church in Manly, Australia. Still feels like it was yesterday. I’m a lucky woman ❤️ Happy Anniversary Baby. Una publicación compartida por Nicole Kidman (@nicolekidman) el 25 de Jun de 2018 a las 8:07 PDT Ver esta publicación en Instagram Ten years ago today our little girl came into the world 💕 You are our joy Sunday Rose. We love you, Happy Birthday 🎂❤️ Una publicación compartida por Nicole Kidman (@nicolekidman) el 7 de Jul de 2018 a las 1:15 PDT Ver esta publicación en Instagram Great night last night, loved sharing it with my love. Thank you #time100 Una publicación compartida por Nicole Kidman (@nicolekidman) el 25 de Abr de 2018 a las 10:07 PDT

En la charla, Kidman habla de cómo otras mujeres la han ayudado en su carrera, y destaca la labor de Jane Campion en sus inicios y ahora la de Karyn Kusama, la cineasta que la ha dirigido en el drama Destroyer.



Además, ofrece su perspectiva sobre el movimiento feminista "Me Too".

Foto: Instagram nicolekidman

"He experimentado momentos así desde que era pequeña. ¿Quiero detallarlos en un artículo? No. ¿Es algo que comento en mi trabajo? Absolutamente. Soy abierta y sincera. Quiero tener mi pozo de experiencias y emociones para recurrir a él y emplearlo, y no hablo únicamente de acoso sexual", señaló.



"Hablo de la pérdida, de la muerte, de todo lo que depara la vida", agregó, antes de recordar que va a rodar un filme con Charlize Theron y Margot Robbie sobre la figura de Roger Ailes, el difunto fundador de Fox News, Roger Ailes.