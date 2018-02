Ninel Conde, feliz y agradecida con sus 18 años de carrera

Ninel Conde quien bailará mambo en "Aventurera" el próximo 15 de febrero en la celebración por los 20 años de esta puesta musical, ya se escucha en las plataformas digitales con la balada con sonido de banda "Me complace informarte", tercer sencillo de su disco de música regional mexicana.

El bombón de la banda no duda en seguir consolidándose tanto en el canto como en la actuación, pues ya está negociando su participación en una serie de televisión de la que optó reservarse los detalles hasta que estampe su firma en el contrato.

En entrevista telefónica con El Sol de México, reconoció que es una mujer empoderada gracias a la tenacidad y lucha por destacar en el ámbito del entretenimiento.

“Me siento muy contenta, muy agradecida con mis 18 años de carrera, tanto en el canto como en la actuación, llevándole al público lo que más, me gusta hacer”.

Ninel Conde más que hacer caso a comentarios negativos hacia su persona, expresó que en casi dos décadas de estar frente a los reflectores se considera una mujer trabajadora.

“Me esfuerzo día tras día para salir adelante, para brindarle al público productos de calidad, canciones que le dejen algo a mis seguidores y con shows que san disfrutables, y a la vez soy la proveedora de mi familia”.

Deseosa de llenar el hueco musical que hay en la banda de ahí que opte por llamarse El bombón de la banda o El bombón suculento, detalló que el tema "Me complace informarte", una de sus letras favoritas, es de la autoría de Horacio Palencia.

“Es mi favorita del disco, es el plato fuerte, es una balada que habla de la superación de la mujer que quiere dejar una racha difícil con una relación y se da cuenta que cuando se libera de esa atadura, la suerte está de su lado”.

En relación a la mancuerna musical que está haciendo con el compositor Horacio Palencia, comentó:

“Nos ha ido bien, hemos tenido una respuesta linda con las letras muy llegadoras, muy reales, que le pasa a cualquier mujer y que están pegando con tubo”.

Ante la pregunta sobre cuál rama le agrada más explotar, destacó: “Amo las dos cosas, me encantan, son parte de mi trayectoria, aunque me gusta un escenario con mi show, el cual me llena, es lo que más me gusta”.