No niego mi fe: Mark Wahlberg aparece con cruz de ceniza en su frente en programa de TV

Mark Wahlberg es un actor que siempre ha dicho que es un ferviente católico y muestra de ello es una foto publicada en su cuenta de instagram donde presume la cruz de ceniza característica de los “Miércoles de Ceniza”.

“Feliz Miércoles de Ceniza a todos, que Dios los bendiga y feliz comienzo de la temporada de Cuaresma”, dice Mark Wahlberg en su video.

En su cuenta de instagram puede verse al actor protagonista de “Cuatro hermanos”, “Ted” y “Uncharted” grabando un breve clip donde desea amor para todos y un feliz inicio de cuaresma.

“Asegúrate de continuar difundiendo amor y orando por todos en todo el mundo. Dios te bendiga.”, agrega el actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mark Wahlberg (@markwahlberg)





Wahlberg también habló en un programa de TV de EU donde habló de la app Hallow, a cual analiza el ayuno. "También explicó por qué es importante para él no negar su fe, comparte por qué no impone el catolicismo a sus hijos y más", dice el tuit.

Mark Wahlberg is joining us to talk about the Catholic prayer app ‘Hallow,’ discusses fasting, opens up about why it’s important for him to not deny his faith, shares why he doesn’t force Catholicism onto his children, and more. pic.twitter.com/TrUy1g9eMT — TODAY (@TODAYshow) February 22, 2023





También difundió otro video donde se ve junto a uno de sus amigos, mientras él lleva una gran cruz en la frente.

Rhea Wahlberg, modelos y esposa del famoso actor, también presumió una de sus fotos junto a su esposo a los que se les ve muy felices.

Be like Mark Wahlberg, go to Mass on Ash Wednesday. pic.twitter.com/l7xYVg8lQa — Sachin Jose (@Sachinettiyil) February 22, 2023

¿Qué significa el miércoles de ceniza?

Según la tradición católica, el miércoles de ceniza es una costumbre que hace referencia a un sentimiento de humildad, particularmente delante de Dios, la ceniza según el rito manifiesta arrepentimiento y esta debe ponerse sobre la cabeza.

Además marca el comienzo de la Cuaresma o Pascua, una de las fiestas más importantes para los católicos donde se acostumbra salir de vacaciones y abstenerse de comer carne.