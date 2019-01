"No place", el emotivo video de los BSB que muestra ¡por primera vez su vida familiar!

La banda estadounidense Backstreet Boys lanzó el emotivo video de "No place", el cual muestra ¡por primera vez la vida familiar de sus integrantes!

El clip revela imágenes de los BSB en su vida privada, a lado de sus esposas e hijos, quienes nunca habían aparecido en ningún video.



Cabe destacar, que el tema se desprende de su nuevo álbum "DNA", que se estrenará el próximo 25 de enero.

La agrupación explicó que el 2018 les enseñó muchas lecciones, pero sin duda, la más importante siempre será que sus seres queridos y sus seguidores serán el hogar al que siempre querrán regresar.

Los BSB se encuentran en medio de los preparativos de su gira 2019, que dará inicio el próximo 6 de febrero en Las Vegas, Nevada. El tour recorrerá algunas ciudades de Estados Unidos, Europa y Canadá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Backstreet Boys (@backstreetboys) el 9 de Nov de 2018 a las 1:02 PST

"DNA" es el noveno álbum de estudio de la banda, tras el lanzamiento de In a world like this en 2013. "No place" ya se encuentra disponible en las plataformas digitales de música.