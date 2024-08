[Entrevista] La pasión según Noa Sainz

Hace casi un sexenio de que la cantante, actriz y productora Noa Sainz comenzó a hacer ruido en el circuito del pop independiente mexicano, en aquel entonces con sencillos como “FYT” y “Siempre”, que formarían parte de su primer EP, No science (2018).

Desde entonces, sus canciones, que suelen ser una fusión de jazz y R&B con cierto toque de sensualidad, comenzaron a colarse en otros mercados, ayudándola a convertirse en una de las promesas más interesantes a seguir dentro de esos géneros.

Sus canciones son una fusión de jazz y R&B con cierto toque de sensualidad, mientras que en el escenario presenta una propuesta muy teatral

También fue con las dos canciones mencionadas que la artista originaria de Saltillo, Coahuila, consiguió un contrato discográfico con Warner Music México y que fue nombrada por YouTube como una de las artistas a seguir en 2019 y 2020.

Luego, sus presentaciones en escenarios tan importantes como los del festival Sónar, Hellow, Bahidorá y Vaivén, abonaron a su creciente reputación como una artista que además se preocupa por entregar una experiencia distinta sobre el escenario.

Y así llegamos a 2024, año en el que después de otro EP y de una gran cantidad de sencillos y colaboraciones, finalmente salió a la luz su primer disco completo, titulado Isabel LP, una grabación que, dice, habla de la necesidad de desprenderse de las expectativas ajenas para poder encontrar las propias.

Fue en marzo cuando el disco fue editado y tres meses después lo presentó en vivo en una presentación que tenía mucho de teatral y en la que colaboraron con ella varios artistas regiomontanos.

“La presentación de Isabel LP fue muy especial, porque no se trató de un concierto tradicional, en el sentido de que está el público y enfrente la artista con los músicos, sino que se desarrolló más en un formato como de obra de teatro, con un texto dramático que acompañaba a las canciones del álbum y con cosas más multidisciplinarias, como efectos de tramoya, iluminación y escenografía, además de que la gente estaba arriba del escenario conmigo; creo que fue como una mezcla de teatro y música que nunca lo voy a olvidar”, comparte en entrevista con El Sol de México.

“Cortisol (Did It To Myself)” es su más reciente sencillo / Cortesía

Ya entrados en particularidades del disco, le pedimos que nos hable de “Azul”, que parece ser una de las piezas más contundentes del mismo.

“Sí, yo creo que es de los tracks más entrañables del álbum, porque es una canción, bastante pesada, por su duración, porque tiene un sube y baja, rapeo, canto, y hay mucha melodía, pero también hay mucha voz hablada… Es una canción que está muy pensada como para mi familia, porque les digo: No te apures cuando me veas cabizbaja porque siempre seré la hija que hiciste, y también hablo un poco del desapego hacia la idea que el mundo capitalista te vende del éxito, por eso hablo de que el cielo no se puede comprar, que mejor en la tierra encuentres tu lugar”.

Por otro lado, pareciera que en este momento de su carrera, la artista está decidida a no perder el tiempo, pues no bien ha pasado la vida del disco mencionado, cuando ya lanzó un nuevo sencillo que no forma parte de esa producción, titulado “Cortisol (Did It To Myself)”.

‘Cortisol’ está inspirada en una etapa en la que quise probar de todo, como para empezar a definir lo que me gusta y lo que no, como en una búsqueda de identidad





Sobre esta nueva canción, nos cuenta:

“Está inspirada en una etapa de mi vida en la que quise probar de todo, como para empezar a definir lo que me gusta y lo que no, o sea, como esa búsqueda de la identidad. Así que es una canción que habla mucho de probarlo todo para entonces saber bien qué caminos tomar”.

Sobre los juegos que hace con el pitch de su voz en esta y otras canciones, comparte:

“En esta particularmente hay un juego en las partes del verso donde las voces se hacen muy agudas, como para enfatizar la idea de que es algo que se está diciendo en tercera persona… Y en otras como “Azul” y “Como antes” también tratamos de hacer un juego entre los agudos y los graves, como para dar una idea de los cambios de personalidad por los que he pasado durante mi vida”.

La artista se ha presentado en festivales como Sónar, Hellow, Bahidorá y Vaivén y Pitchfork México

Mientras platica con una sonrisa en el rostro, gesticula y mueve las manos. No podemos dejar de notar que lleva en un brazo una gran cantidad de pulseras metálicas, por lo que le preguntamos sobre ese accesorio.

“Ahorita debo traer como 60… Y creo que son poquitas, porque en algún momento las tría en todo el brazo completo… La verdad es que sí pesan algo”, confiesa.

Volviendo a los elementos que son importantes para ella en la construcción de su música, nos dice:

“También me gustan mucho los silencios… Porque un silencio repentino en una canción puede separar dos partes de la misma o enfatizar una emoción. En general me gusta no encasillarme en una sola estructura a la hora de escribir, no busco las estructuras tradicionales de coro verso coro, aunque si de repente salen pues también están bien, pero me gusta la idea de no trabajar a partir de una estructura tradicional, eso es algo que tengo muy presente en el estudio cuando estoy haciendo música, como que siempre me digo: No te preocupes por la estructura, porque eventualmente agarrará a su forma”.

Destaca que aunque puede trabajar sola en la elaboración de una canción, para ella tiene más sentido hacerlo de forma colectiva.

“Casi siempre estoy con alguien en el estudio, alguien que esté produciendo. Algunas veces también trabajo completamente sola en mi casa, escribiendo o grabándome, pero normalmente este trabajo es muy colectivo para mí”.

No hay que satanizar los arreglos con las disqueras

Después de casi dos años trabajando con Warner, el contrato de Noa Sainz llegó a su fin y asegura que para ella hay un balance positivo.

“Estuvimos trabajando con un trato 360 y después pasamos a un contrato ya nada más de distribución, pero ya terminó también. La verdad es que el deal que teníamos era buenísimo, por lo menos a mí sí me convenía, yo creo que esos tratos con disqueras grandes no son malos, porque más bien depende del artista, a unos les va muy bien y a otros no, pero no hay que satanizar eso”, subraya.

Sobre su presencia en festivales de renombre, destaca que además de la oportunidad de haber cantado en el Sónar, también fue importante para ella haber formado parte de la primera edición del festival Pitchfork que se realizó en México.

Cultura Faye Webster: Su verdadero discurso es la música

Y hablando de no perder el tiempo, Noa asegura que ya se encuentra trabajando en nuevas canciones que irá dando a conocer poco a poco.

“Para terminar el disco anterior me tardé cinco años… Y en ese tiempo estuve escribiendo otras canciones que no se quedaron en ese álbum, las cuales ya estoy terminando ahorita, para irlas sacando poco a poco”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre cultura

También adelanta que formará parte del festival Flamingo Amanecer, con el que visitará varias plazas junto con otras artistas.

“Se vienen tres fechas y el cartel es una mezcla bastante particular, porque vamos a estar Kenia OS, Yeri Mua, Cachirula, Fanna y yo; estaremos en Mérida el 21 de septiembre, en Oaxaca el 19 de octubre y en Querétaro el 26 de octubre… Después de eso tendré una fecha más en Monterrey y espero que también en Saltillo y poder cerrar el año con otra fecha especial en la Ciudad de México”.