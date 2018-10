Noel Schajris de Sin Bandera, de romántico a reguetonero

El cantautor argentino nacionalizado mexicano Noel Schajris retoma su carrera como solista y presenta su nuevo tema Más que suerte, título que tiene su origen en los muchos recuerdos que marcaron la vida del cantautor, quien en el 2013 se convirtió en papá y a partir de ahí, como él mismo define, su vida ha estado rodeada de mucho más que suerte.

“Es una canción que habla de todo lo que nos rodea, lo bueno, lo malo, todo forma parte de cómo disfrutamos la vida, tiene un ritmo muy diferente al romántico que me conocen, es un poco más urbano, pues cuento con la colaboración de MC Aese, un músico de Monterrey, la canción habla de las muchas cosas que nos definen”, expresó el artista.

Noel hizo su presentación oficial en la música en marzo del 2002, cuando el dueto Sin Bandera presentó su primer disco que los catapultó al éxito, pues algunas de sus composiciones formaron parte de este disco que ganó premios como Grammy Latino al Mejor nuevo artista, Mejor álbum vocal pop dúo y una nominación al Grammy por Mejor álbum pop latino del 2002.

“Fue algo estupendo, qué buenos recuerdos, esa es precisamente una de las cosas de las que hablo en este disco, yo estoy rodeado de algo más que suerte, estoy rodeado de mucho trabajo, de gente que cree en mi talento y está convencida que hacer un cambio ahora en mi música va a dar buen resultado”, expresó el artista, quien con este sencillo y otros más que estrenará, busca cerrar bien el año, aunque advierte, el público conocerá otro estilo musical de Schajris.

Foto: Cortesía

Casado con la comunicadora panameña Gwendolyn Stephenson, la carrera de Noel lo ha llevado a ser jurado en realities musicales además en Viña del Mar, así como participar activamente en causas altruistas como el Teletón por lo que en el 2009 compuso el tema No hay imposibles, que ese año se utilizó para promocionar la campaña.

Su sensibilidad para componer lo ha convertido en uno de los más exitosos de los últimos años, como ejemplo su tema Amor real, incluido en su segundo disco con Sin Bandera titulado De viaje, se convirtió en uno de los más escuchados en varias partes del mundo y fue el tema principal de una telenovela, a partir de ahí, figuras como Alejandro Fernández, Alicia Villareal, Reik o Víctor Manuelle entre otros, han logrado colarse en la lista de éxitos gracias a las letras de este talentoso cantautor.

“La composición es la parte primaria de mi carrera, me gusta escribir canciones, el piano es un regalo hermoso de mi madre, quien desde pequeño me brindó la oportunidad de aprender a tocarlo, me acomodo más con este instrumento que con la guitarra para darle vida a una canción, creo que eso también le ha gustado al público”, señaló.

De esa lista de canciones que se han escuchado en voces de otras estrellas destacan Caso perdido, No veo la hora, Momentos, Regresar, No hay imposibles, Guapa, Esto es lo que soy, entre otras, por lo que es uno de los compositores más buscados por los artistas del momento.

“Pero también hay que tomar en cuenta que los tiempos cambian, la reinvención en un artista es muy importante, no podemos quedarnos estancados siempre en lo mismo, hay que probar, explorar otros caminos, he tenido la fortuna de ver el trabajo de otros artistas más jóvenes, su talento me sorprende y yo puedo presumir que llevo 20 años como artista, pero ellos son ahora los que dominan el mercado de la música”, enfatizó.

Foto: Cortesía

Su nuevo tema Más que suerte es el resultado del trabajo junto a otros compositores de talla mundial como Claudia Brant, a quien le han grabado estrellas como Barbra Streisand, Camila Cabello y Enrique Iglesias, además de Álex Palmer quien le ha escrito éxitos a los cantantes Iggy Azalea y Chris Brown, “juntos logramos explorar por varios ritmos y decidimos que esta pieza romántica quedara con toques de trap, hip hop, urbano y rap”, señaló.

“Esta nueva etapa en mi carrera es una aventura increíble llena de nuevos sonidos, nueva imagen, pero siempre con el mismo objetivo, poder tocar los corazones de miles de personas", finalizó.