Noel Schajris debuta en el cine como actor en Sólo el amor

Noel Schajris se describe a sí mismo como un hombre curioso, con una necesidad constante por salirse de su zona de confort. Es por eso que el año pasado los directores Andy Caballero y Diego Corsini le ofrecieron la oportunidad de hacer una participación en la película Sólo el amor, el cantante no lo dudó un momento y aceptó.

Lo que comenzó como una pequeña inquietud ahora es un deseo en el que el argentino quiere adentrarse más: “Quiero explorar mucho más la actuación, me interesa hacer algo más. Me habían ofrecido trabajar en una comedia musical, no soy muy fan pero me gustó La la land”, dice entre risas.

El plan de volver a hacer cine no está tan lejano, pues hace unos días recibió una invitación para un nuevo trabajo en cine. “Uno de los directores de Sólo el amor me acaba de mandar un guion para algo nuevo, tengo que ponerme a leer eso en cuanto tenga tiempo, pero obviamente que yo le entro, quiero divertirme”, confiesa el cantautor, que este año cumple dos décadas de trayectoria.

Esta necesidad de reinventarse constantemente ha llevado a Noel Schajris a grabar junto al guitarrista colombiano Jesús Molina el EP Sesiones acústicas, donde, como su nombre lo dice, lanza una nueva versión de algunos de sus temas originales en un estilo más íntimo.

“Desde el año pasado quería hacer algunas versiones acústicas en piano con Jesús. Nos metimos al estudio y ahí fue que mi manager me pidió que grabáramos más. Estuvimos ocho horas ahí y grabamos ocho temas, pero aquí sólo presentamos cinco”, detalla el integrante de Sin Bandera.

La dupla con Jesús Molina surgió cuando el colombiano contactó a Noel Schajris a través de Instagram con un mensaje donde le comentó su interés de trabajar con él, “y ahora ya se convirtió en el director musical de mi nueva banda, con la que arranco la gira Lo mejor de ti en Perú”, explica.

Además de la gira, el argentino lanzará en los próximos meses los videos en vivo de las canciones de Sesiones acústicas, los cuales fueron filmados durante el concierto que tuvo hace unos días en el Foro Total Play para presentar este disco. “Grabamos todo el show, y va a estar buenísimo porque voy a sacar los videos musicales de todas las versiones nuevas”, adelanta.