Nuevo disco de Bad Bunny: las polémicas frases donde le tira a Shakira, Karol G y J Balvin

Bad Bunny estreno este viernes 13 de octubre "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", su nuevo álbum que volvió locos a sus fanáticos, quienes desde hace rato esperaban otro material del puertorriqueño.

Sus canciones rápidamente se posicionaron en las listas de popularidad y varios de sus seguidores comenzaron a notar que en varias de sus letras hizo referencias tirándole a Shakira, Karol G y hasta J Balvin.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En el tema "Los Pits", el Conejo Malo se burla de Shakira haciendo referencia a una de las famosas frases que la colombiana usó en la Music Session #53 con Bizarrap: "Ahora los hombres lloran, sí, pero sin dejar de facturar".

En la canción "Vuleve Candy B", Bad Bunny le tira a Karol G usando su íconica palabra 'bichota' con la frase: "Vengo de PR de donde son las verdaderas bichotas"

Finalmente, en el tema "Thunder y Lightning" es donde critica a J Balvin con la frase: "Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin".

Tirarle a Shakira, J balvin y Karol g pooor??? Shakira con el disco de pies descalzos le da mil vueltas a Bad Bunny pero lo hay q oír pic.twitter.com/dBgEUi2Nv9 — Kevin (@kevinlopezmejia) October 13, 2023

¿Qué dijo J Balvin sobre la tiradera de Bad Bunny?

Hasta el momento, de estas tres celebridades el único que se ha pronunciado ha sido J Balvin, quien se dijo extrañado por lo que el puertorriqueño mencionó en su canción debido a que él fue uno de los primeros artistas en apoyarlo en su carrera.

Fue a través de un live en Instagram, donde el colombiano señaló que no entendía lo que le había pasado a Bad Bunny para expresar algo así.

"Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia, creamos una historia nueva, creo yo, dentro de la música. No entiendo lo que pasa por la mente, realmente no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona, así que realmente a mí eso me tiene extrañado", dijo J Balvin.

Así es la gente … le das la mano y plop se les olvida. A Bad bunny lo subieron las 190 colaboraciones que ha hecho y el gran empujón se lo dio J balvin sacando un álbum entero con el en pleno peak!! pic.twitter.com/sJcEPXWtSp — Carlotta (@carla_dirty) October 13, 2023

En ese sentido, el colombiano le deseó lo mejor al Conejo Malo y recalcó que además de ser un buen artista, es "muy buena persona".



"Siempre pillé (vi) que ese man tiene un talento brutal, eso lo pillé mucho antes y siempre supe que iba a ser grande (...) Ese man es buen artista y es muy buena persona, por lo menos lo que yo conozco, me extraña mucho la vuelta (lo ocurrido) pero igual yo (sigo) en alto", añadió.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El nuevo proyecto de Bad Bunny incluye de 22 canciones y colaboraciones con Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar La L, Mora, Ñengo Flow, Young Miko y Youngchimi.