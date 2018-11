Omara Portuondo regresa a México en el legendario Salón Los Ángeles

Omara Portuondo está de nueva cuenta en México, pero en esta ocasión no viene para recibir un reconocimiento más, tampoco con la investidura del Cuban All Stars, más bien, como ella lo describe “es un viaje educativo, disfruto mucho de estar nuevamente en México, pero mi intención es que las nuevas generaciones de cubanos no se olviden de su música”, expresó.

La multiganadora de premios, el más reciente, una Luna del Auditorio por su concierto que ofreció en el 2017 junto al español Diego El Cigala en la Ciudad de México, asegura que la música se tiene que cuidar, transmitir a las nuevas generaciones el sentimiento de tocarlas y mantenerlas vigentes y sobre todo, para ella, que los cubanos no olviden su son, jazz, feeling y boleros.



“En México me siento como en mi casa, me encanta la comida mexicana, pero no la que pica”, expresó la mujer nacida en La Habana en 1930. Gusta de cantar y acompañarse de músicos cubanos, principalmente jóvenes, “ellos son los que continuarán con nuestro legado, cuando dije que era un viaje educativo a eso me refería, ellos escuchan cómo las interpreto, les digo los acompañamientos y así sabrán respetar el mismo estilo, lo hago para que se apeguen a las versiones originales de las canciones, como debe de ser”, señaló.



Omara es conocida como La diva del Buena Vista Social Club y dice que tras su desintegración, ya no sale mucho de casa, las giras ya no le atraen como hace años y le cansan las conferencias de prensa, donde afirma, “en el país que sea, las preguntas son siempre las mismas”, así que habla poco, pero se desquita arriba del escenario, donde da rienda suelta a su voz privilegiada y entona los temas que la han consagrado.



Para esta ocasión, Omara Portuondo estará acompañada de la orquesta Failde, una nueva generación de músicos y productores cubanos que están ganando terreno con sus interpretaciones, mañana jueves 29 de noviembre se presentarán en plan estelar en el famoso Salón Los Angeles, de la colonia Guerrero.



Failde es originaria de Matanzas, Cuba, y está encabezado por su director artístico Ethiel Failde y Pedro Pablo Cruz, quienes acompañaron a Omara Portuondo en la conferencia de prensa, “estamos aprovechando todo el tiempo que tenemos con Omara, ella es fabulosa, tiene un oído especial, sabe cuándo y qué instrumento está fuera de tono, siempre voltea a ver a quien no está sincronizado y qué decir de su voz, nos deleita con cada interpretación y aprendemos mucho, pero mucho de ella”, finalizaron.



Portuondo, promociona en estos momentos su nuevo disco Omara Siempre, nominado al premio Grammy Latino 2018, cuya obra puesta en circulación en mayo pasado, aspira al gramófono dorado en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional este año.



Así, con 88 años recién cumplidos es Premio Nacional de Música en Cuba (2006) y fue también merecedora de un Latin Grammy al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en 2009 por su disco Gracias.