Oprah Winfrey niega estar interesada en buscar la presidencia de EU

WASHINGTON.- La magnate de los medios Oprah Winfrey no tiene interés en competir por la presidencia de Estados Unidos en 2020, dijo en una entrevista con la revista InStyle publicada el jueves, luego de semanas de especulación y pedidos para que se presente alentados por un discurso que dio en los Globos de Oro.

"No es algo que me interese (...) Me encontré con alguien el otro día que dijo que me ayudarían con una campaña. Eso no es para mí", dijo Winfrey.

A diferencia del presidente Donald Trump , Winfrey no suele utilizar las redes sociales para discutir asuntos políticos.

"Trato de no apoyarme en la histeria. He escuchado muchas conversaciones en Twitter en las que la gente ha dicho: '¿Dónde estás? ¡Debes hablar en alto sobre estas cosas!' Pero no tiene sentido hablar cuando no se puede escuchar ", dice la estrella a la revista.

"Ciento cuarenta caracteres: así no es como quieres dejar tu huella en el mundo".

Después de que Oprah Winfrey diera un discurso tejido en torno a género, pobreza y raza en la pasada entrega de los premios Globos de Oro, Hollywood, muchos liberales y sus fervientes fanáticos pidieron que la estrella se lanzara para buscar la presidencia de Estados Unidos.

"Durante demasiado tiempo, las mujeres no han sido escuchadas o no se les ha creído si se atrevían a contar la verdad sobre estos hombres. ¡Pero su tiempo ha terminado!", expresó. "Por lo que quiero que todas las niñas que estén viendo esto sepan ¡que hay un nuevo día en el horizonte!".

Muchos vieron en esos nueve minutos un punto de inflexión en la vida pública de Oprah, aunque esa misma noche ella repitió una y otra vez que no tenía intención de lanzarse a la política.

Con información de Reuters y AFP