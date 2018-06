Orgulloso del rock, Miguel Mateos anuncia su regreso a México

“Antes que nada, déjenme felicitarlos, la victoria sobre Alemania nos alegra el corazón a todos los latinos”, fueron las primeras palabras de Miguel Mateos ayer, durante la conferencia de prensa donde anunció su regreso a México para presentarse en concierto en el Frontón México el próximo 22 de junio.

El artista argentino con más de 35 años de carrera, asegura que el haber pertenecido a una generación poderosa que unió a Latinoamérica y a los latinos en Estados Unidos con el concepto Rock en tu Idioma lo convierte en un personaje muy importante para la música, pero que a él no le corresponde decidir si es un referente o leyenda del rock, sólo las nuevas generaciones pueden decidir a quién le toca ese título, pues él conoció a verdaderos pilares de este género que se merecen más el calificativo.

“La década de los ochenta fue muy vertiginosa, corríamos todos, era muy rápido todo, se grababan canciones como locos y los discos salían unos tras otros, fui un privilegiado porque sigo cantando, sigo trabajando y no hay nada que me impida subirme a un escenario”.

Perteneciente a una generación de grandes músicos argentinos como Charly García, Luis Alberto Espineta, Pescado Rabioso, Almendra, Fito Paez y Sui Géneris, Miguel Mateos no se considera una leyenda, “soy parte de esa generación que nombras, pero más que un músico me considero un artista, fui parte de un movimiento cultural expresado a través del rock y sigo haciéndolo, mantengo las raíces que me hicieron en un escenario y respeto las reglas que no todos siguen para seguir cantando a mis 64 años, otros se quedaron sin voz y los menos afortunados ya no están con nosotros”, expresó.

¿Y nene, ahora que ya eres grande, qué quieres ser?, su respuesta primero fue una gran sonrisa y luego reveló que se mantiene activo al menos ocho horas de trabajo en el estudio, “la música es mi vida, me mantiene vivo y sigo produciendo para darle esa categoría que se merece el rock, aunque para muchos ya no es más que el pretexto para drogarse y emborracharse, eso se queda en sus conciencias, pero existimos muchos que seguimos produciendo, desde que grabé mi disco Solos en América los éxitos no han parado, por eso era importante remasterizarlo y volverlo a lanzar, fue el pretexto para iniciar esta gira que nos trae de vuelta a México”, expresó.

Miguel Angel Mateos, líder de la banda de rock, Zaz, con la cual realizó sus primeros grandes éxitos hasta finales de los años ochenta, asegura que las modas de ahora no le gustan, “combatiremos el reguetón con rock”, expresó con el brazo en alto, mientras su sonrisa dejaba en claro su rotundo rechazo a este género.

Respecto a sus futuros planes, señaló que está el escribir un musical con sus canciones más emblemáticas, “estamos tratando de poner en el mercado un disco doble que se llamará Un, dos, tres, cuá, con éxitos de mi carrera y temas inéditos, además de algo para teatro, sin dejar fuera un concierto sinfónico, todo esto tiene que estar listo antes del 2020”, adelantó.

Por último, Mateos aseguró que es un músico bañado con rock, tango y música mexicana, pues por muchos años este país ha sido un gran tesoro para él, “me encanta estar aquí, los sonidos musicales son únicos, pero por desgracia ahora mismo tengo que regresar a Argentina, pues mi padre está muy enfermo, volveré muy justo para mis conciertos, pero tal vez, en otra ocasión, charlaremos un poco más extenso”, finalizó





Su gira:

Jueves 21 de junio Teatro Diana de Guadalajara

Viernes 22 de junio Frontón México Ciudad de México

Domingo 24 de junio Festival El Rock nos une Cuautitlán Izcalli





Sus discos:

ZAS (1982), Huevos (1983), Tengo que parar (1984), Solos en América (1986), Atado a un sentimiento (1987), Obsesión (1990),Kriptonita (1991), Pisanlov (1995), Bar Imperio (1998), Uno (2005), Fidelidad (2008), La alegría ha vuelto a la ciudad (2013),Electropop (2016)