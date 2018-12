Osvaldo de León ahora busca ser productor

Osvaldo de León es un actor mexicano-estadounidense con 11 años de trayectoria en las telenovelas que logró su primer estelar en Sin tu mirada, el año pasado. Sin embargo, cumpliendo con los cánones de la versatilidad, en los últimos siete años en paralelo lleva la producción de series y películas como la recién estrenada Loca por el trabajo con Bárbara Regil, en la que por primera vez no actuó.



Al respecto en charla con Organización Editorial Mexicana (OEM) desde Los Ángeles, California; donde está residiendo, expresó que el compaginar ambas facetas se debió que cuando tiene llamados para las novelas de la pantalla chica, “pues se nos requiere todo el día en los foros. Entonces en mis ratos libres, me he dedicado a aprender de los maestros de producción y de los técnicos, lo cual me ayuda a buscar el perfeccionamiento en la realización de series y filmes”.

Aún sin estrenarse el filme The last rumba (La última rumba) el quinto trabajo como productor, al reflexionar sobre cómo toma la decisión de ser productor de cintas y para lo cual ya tiene su casa productora fílmica el actor menciona que:

“Hay momentos que tienes guiones de reescritura, empiezas a tomar decisiones a hacer malabares en la trama y trato de irlo disfrutando. Me inicié en la corrección de guiones porque desde chiquito con mi padre creábamos nuestros pequeños clubs de cine. Y, sí él me inició en las lecturas y opiniones de las películas para ver los errores, de este juego entre él y yo que nos resultaba increíble y divertido, me fui forjando como actor y realizador de historias.

“Me meto de lleno cuando empiezo a producir. primero los guiones y dejo el ego a un lado para leer mi personaje y seguir con la lectura de todos y enfocarme en el análisis del guion para desarrollarlo en bien de la cinta, mi mentor inicial fue Coco Levy quien está directamente en Videocine”.

Para el actor “en el cine hay dos tipos de guiones, buenos o malos, pero inclusive los malos pueden corregirse.

“Cuando tuve el guion en mis manos de Loca por el trabajo sí observé varios errores a la historia. Y opté por ver lo bueno, que es una mujer que siempre se la vive trabajando, aunque tiene familia, pero ha dejado de lado las vivencias sexuales con su esposo y es la hora que no tiene un orgasmo en su relación. Y esto se plantea de una forma elegante en la comedia que se maneja y la hace verse buena”.

Osvaldo de León al tener respeto por cineastas como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñarritu, Guillermo Arriaga y el español Pedro Almodóvar, dijo que el día que sea director de escena, “es porque egrese de las clases de director, que lo veo como el último escalón como parte de mi formación en el mundo del entretenimiento”.

Y reiteró, “soy honesto conmigo mismo, si quiero ser director de escena tendría que ingresar a la escuela para conocer y aprender de esta área, Persigo hacer mi ópera prima con cero errores. Y todo lo tomo como filosofía y como todo proceso en la vida de un profesional para ir colocándome en los diferentes puestos para hacer cine. Y bueno, ya logré la faceta de actor, de guionista y productor, lo cual me enorgullece y estoy poniendo mi granito de arena en el cine mexicano.

Su camino por la producción

Luna escondida, filme de 2012.

Dopamine, serie de 2017.

Tramposos con suerte, cinta de 2018.

Loca por el trabajo, película 2018.

The last rumba (en producción)