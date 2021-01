Oswaldo Zárate se prepara para su primer protagónico

En sus trabajos como actor en la televisión y el cine, Oswaldo Zárate ha tenido la coincidencia de interpretar al mejor amigo del protagonista de las historias en las que participa.

“Curiosamente me ha tocado hacer ese personaje en De brutas, nada, en 40 y 20; en la película Loco fin de semana y en la peli Rebeldes de altura soy el mejor amigo de Luis Arrieta. Digamos que soy el entrañable mejor amigo del cine mexicano y de las series”, bromea vía telefónica.

Lo que para algunos actores podría ser molesto y hasta incluso repetitivo, para Zárate ha sido una oportunidad de robar cámara poco a poco, pues personajes como el Borrego en 40 y 20 o Miguel en De brutas, nada han crecido dentro de sus propias historias.

“He tenido la oportunidad de hacer personajes totalmente diferentes y sumamente entrañables. A cada uno trato de convertirlo en alguien que conecte con el público sin ser el número uno de la historia; a veces ser el tres o cuatro está bastante bien porque a veces esos se roban el foco de atención”.

Prueba de ello han sido las oportunidades laborales que ha encontrado luego de su participación en las dos temporadas de De Brutas, nada. La serie de Amazon Prime Video ha tenido tal aceptación tanto en México como en Estados Unidos que el actor ha recibido la invitación de participar en una serie de nuevos proyectos tanto dentro como fuera del país.

“Ya lo empezamos a ver con los castings, pues me han empezado a llamar de otras producciones con las que antes no teníamos contacto. Y estoy muy contento porque esto era algo que yo sabía que podía suceder desde que hacía pruebas para la serie. Competía con chavos altos, guapos, mameys, con muchos más seguidores y fama, pero estaba seguro que mi competencia era por medio de un personaje y hasta ahora ha funcionado muy bien”, confiesa.

Así es como el actor se prepara para dar el paso al personaje estelar con el estreno este año de El club de los corazones rotos, segunda película de Kristoff Raczynski, donde interpretará “al guapo de la historia”.

“No entiendo por qué Kristoff me contrató para esto, según él me cambió el look. Pero ya veremos cómo se ve en el cine esa historia”, bromea.

Zárate encabeza este proyecto donde también participan Paco Rueda, Juan Pablo Gil, Daniela Luján, Yare Santana, Ricardo Margaleff y Armando Hernández. La historia se centra en tres amigos (Gil, Rueda y Zárate) que luego de sus infortunios en el amor hacen un pacto para ligarse a la única mujer que forma parte de su club.

“La película muestra estos actos donde nos ponemos el pie para conquistarla porque ella también viene de un desencuentro amoroso. La sorpresa es que ella se empodera prque sabe que los tres intentan ligársela y entonces la dinámica se vuelve muy chistosa”.

A la par de este proyecto, Oswaldo Zárate espera el lanzamiento de otras dos películas: Homicidio culposo, donde volverá a compartir créditos con Christián Vázquez e Hijo de familia, dirigida por Rafa Lara y en la que interpreta al villano: “Salimos del mejor amigo y nos vamos a los antagonistas”, bromea.