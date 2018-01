OV7 dejará el pop para incursionar en el género urbano

La agrupación OV7 prepara su nuevo álbum de estudio, en el que se atreverán a experimentar con sonidos urbanos, aunque no se alejarán del pop que los llevó a la fama, dijo Oscar Schwebel.

“Básicamente somos una banda de pop, no podemos hacer de lado eso porque esa es nuestra esencia, esa es nuestra raíz”, dijo Schwebel.

“Pero definitivamente estamos escuchando cosas que andan ahí, más frescas.

“Nosotros no somos un grupo de urbano pero hay ciertas cosas de la rítmica del urbano que nos encanta. Nos gustaría experimentar ciertas cosas de la base rítmica de ese sonido”.

Por esta razón, ya están preparando su regreso a los estudios después de cuatro años.

“Entonces nos estamos juntando con productores y autores, para hacer un híbrido y decir: Ok de lo urbano me gusta esto, del trap me gusta esto, del pop me gusta esto, y a ver que nos sale”.

Schwebel aseguró que el sonido general de la nueva producción será el pop, pues es el género que tanto respeto les merece y por el que son conocidos, “siempre, somos poperos y poperos nos moriremos”, concluyó.

Sin embargo todavía no se concreta una fecha de lanzamiento del nuevo álbum, aunque podría ser este 2018.

Por el momento, la agrupación tiene agendadas dos presentaciones para iniciar año, el sábado 3 de febrero en Cancún y regresará a la Ciudad de México el 19 de abril. Continúan con la gira 90 pop’s tour.