Pablo Ahmad disfruta de la vida a través del tango

Una mezcla de géneros, ritmos, sonidos y culturas latinas es como se podría describir el concierto que ofrecerá Pablo Ahmad el próximo 27 de noviembre en el Teatro Metropólitan, recinto al cual llega por primera vez en solitario.

Este show es también un pretexto para celebrar la más de una década que lleva su proyecto independiente, así como el festejo de sus 21 años viviendo en México.

“El reto más difícil a lo largo de todos estos años es uno mismo, de no creer que puedes lograr las cosas y lo digo desde mí hasta lo que uno ve, que piensas que no vas a poder, que no vas a llenar, la falta de seguridad que, a veces uno puede tener.

“Yo pensaba que cuando llegara a hacer el Metropólitan, el Lunario o el Auditorio ya iba a ser famoso, pero es al revés, uno va a buscar las cosas. Estamos contentos, pero sí reconozco que con mucho vértigo, preocupados y un poco asustados”, afirmó Ahmad en entrevista.

Inspirado por Bersuit Vergarabat y Fito Páez, el cantante originario de Villa Urquiza, Argentina encontró su propio estilo de interpretación. El tango es el género que más lo satisface a la hora de expresarse, dijo.

Su pasión por la música lo llevó a fusionar estilos, en parte motivado por el trabajo de Rosalía que unió el urbano con el flamenco; es así como surgió el Nuevo Tango, como él lo llama, con el que, a través de éste, el productor y compositor busca compartir mensajes positivos a su audiencia e inyectar felicidad.

“No quiero tirarme contra el tango clásico diciendo que el tango que yo hago es divertido, pero sí pido que vengan a conocer qué es lo que estoy haciendo, no todo el tango es igual, por más que uno esté rondando en ese género, no es lo mismo.

“Junté todo lo que me gusta dentro de un mismo concepto y no porque haga tango no me puedo permitir sentarme a tocar una balada o tocar una cumbia o mezclar sonidos, y no lo hago por una cuestión de querer cambiar el mundo o llenarme de plata”, dijo el ex integrante del dúo La Fábrica de Tangos.

En el concierto, Ahmad hará un recorrido por los discos más emblemáticos de su carrera El Delivery de Tangos (2013), Un Poco de Tango y un Cacho de Todo Vol. 1 (2017) y A Gastón: Homenaje a Gastón Martínez Matiella (2019).

Entre los invitados estarán tentativamente Dr. Shenka, Laureano Brizuela y Amanda Miguel, incluso, junto a la cantante ofrecerá un homenaje a Diego Verdaguer, con quien trabajó durante años.

El cantautor, quien es de los pocos que toca el bandoneón adelantó que, los primeros 50 usuarios que compren boletos en las secciones preferente A y B y publiquen una foto con estos en redes sociales, acompañado del #PabloAhmadMetropólitan, tendrán acceso automático a un meet and greet.

Paralelo al show, Ahmad está en el proceso de composición del Vol 2 de su disco Un Poco de Tango y un Cacho de Todo.