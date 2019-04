¡Masterchief sin casco! Este actor será el "Jefe" en serie de Halo

Luego de que hace algunos meses se confirmara que la empresa Showtime planeaba hacer una serie basada en el universo de Halo, el mítico videojuego de Microsoft, se ha revelado quien será el actor encargado de encarnar a John 117, mejor conocido como Master Chief o Jefe Maestro.

Si bien es cierto que la serie no será un fidedigno reflejo a lo que nos tiene acostumbrados la saga, el Jefe Maestro no necesariamente sufrirá una readaptación o reinvención.

Pues el encargado de interpretar las hazañas en pro de la humanidad del último de los Spartans, será Pablo Schreiber, quien ha participado en series como The Wire, American Gods y Orange Is The New Black, entre otras.

Según el medio TVLine, además de Pablo, está confirmada la participación de Yerin Ha e interpretará el personaje de Quan Ah.

La serie contará con al menos 10 episodios, y su fase de producción está cercana a comenzar en Budapest el próximo otoño, con la participación también de Steven Kane.

Aunque no se ha revelado sobre la trama que seguirá la serie, se ha confirmado que tampoco será de violencia explicita, intentando quizás adentrarse más en las relaciones de John con el resto de la humanidad.

Los creadores confirmaron que todo el argumento tendrá una razón de ser dentro de la saga Halo, por lo que habrá altibajos en la batalla contra el Covenant.

