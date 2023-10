Pandora y Flans vuelven a actuar juntas con el tour Inesperado

Tras la cancelación obligada de su presentación de este sábado en el Forum de Mundo Imperial en Acapulco, por la devastación del huracán Otis, Pandora y Flans mantienen su fecha en la Arena Ciudad de México, este viernes 27 ante poco más de 25 mil seguidores, para luego viajar a Bolivia y dar sus recitales, el 3 y 4 de noviembre.

Mayte Lascurain, de Pandora, en entrevista con El Sol de México, se enorgullece de tener una permanencia de 38 años en la música. “Somos el trío de intérpretes más largo de la historia de la música del mundo”, declara.

Tepodría interesar: Alejandra Guzmán celebró 35 años de carrera en la Arena Ciudad de México

Aunado a que cuentan desde hace 10 meses con el CD-DVD Inesperado tour, que lleva altas ventas en físico, pero aún no las suficientes para ser acreedoras al Disco de Oro, como relata Mayte, quien es de la idea que tienen que darle un empujoncito para acrecentar la compra.

Gossip Neonfly trae a CDMX el sonido del metal inglés

“Este material se grabó desde que debutamos como Pandora & Flans Inesperado Tour. Y soy de la idea o propuesta para Sony Music, que se puedan grabar los recientes conciertos, porque ahora estamos más en confianza las cinco artistas, nos sabemos mejor la interpretación de las canciones de Mimi e Ilse que ya las hicimos nuestras, mientras que ellas ya también dominan las que interpretamos Isabel, Fernanda y yo. Y las ventas van bien, pero no muy bien, como los productos de Carlos Rivera”, confía Mayte.

Luego que este viernes 27 lleguen Pandora & Flans Inesperado tour a la Arena Ciudad de México a dos años de conformar este concepto musical y saltándose por el momento a Acapulco, continúan la gira con dos fechas en Bolivia, para después regresar a México y presentarse en Nayarit, Oaxaca y Hermosillo.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Ha sido más que una grata sorpresa que con Inesperado tour, sólo íbamos para 20 fechas y son 76 las que llevamos hasta el momento y con unas cuantas más que cerraremos el próximo 14 de diciembre este 2023”, detalla la cantante.

Pandora longeva

Mayte quien junto con Isabel y Fernanda son Pandora, atribuye el éxito de su longeva carrera, a ser disciplinadas; “porque somos un grupo obediente, sabemos escuchar, no somos tonto, no borrego, pero sí un grupo que nos gusta escuchar a la gente que sabe, siempre que también estemos de acuerdo nosotras.

“Yo le atribuyo a que como Pandora nunca nos hemos perdido en el camino, no nos hemos sentido como la última coca-cola del desierto, nunca, nunca, nunca. Nos dedicamos al público, nos debemos al público y queremos darle lo mejor de nuestra interpretación”.

El Latin Grammy no les quita el sueño

Ante la próxima entrega del Latin Grammy, asegura que, si bien le gustaría tener una presea, “no trabajo para eso. Yo creo que tener un premio sería súper gratificante, súper lindo y sería un reconocimiento importante dentro de nuestra carrera. Mas sin embargo no trabajo para un Grammy.

“Figuras nuevas como Christian Nodal o Carin León, se lo merecen. La verdad me encanta su música y su estilo. Yo creo que todo artista nos lo merecemos en algún momento, pero hay gente que vota, hay gente que da su punto de vista y hasta ahora Pandora no ha sido su punto a votar.

“Bueno de repente la vida te da sorpresas, pero no es algo que diga ‘si no gano un Grammy mi carrera no valió’, no, para mí un Grammy sí significa mucho, pero no al grado para lo que he trabajado toda mi vida”.

Como este año se reconocerá a Mijares con el Latin Grammy a la Excelencia Musical, Mayte señala: “esperemos que estemos en la lista, nosotras tenemos un añito más de carrera que Manuel Mijares. Y bueno como el galardón no depende de mí, sino votación de otras personas y otras cosas más que desconozco, no me preocupo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Por lo pronto Pandora, somos el trío de mujeres más largo de la historia y eso es un halago para mí. Esto es un logro porque no hay un trío de mujeres con 38 años con las mismas integrantes, no lo hay, no ha habido”, precisa.