Paquita la del barrio, un estandarte contra los hombres infieles

Cuando se trata de cantarle a un hombre infiel, los temas de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, son los primeros que se vienen a la mente. Y es que a lo largo de sus más de 50 años de carrera, ha desarrollado un estilo para vengar los desamores a través de la música.

La cantante nació un 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz. Este domingo cumple 76 años. Desde pequeña descubrió su voz, mientras recogía frutos en la finca de sus abuelos, y se ponía a cantar cuando estaba sola. Sin embargo, no soñaba con ser artista, su deseo era estudiar y ser enfermera, pero esta meta se vería truncada por el amor.

Te recomendamos: Buscan crear conciencia sobre el abuso: Scarlet Gruber da vida a Gloria Trevi en bioserie

Su educación fue muy breve, pues llegó hasta sexto de primaria, grado que terminó a la edad de 15 años. A esa misma edad conoció a su primer esposo, Miguel Gerardo, padre de sus dos hijos, quien era más de 20 años mayor que ella, él fue el primer hombre que la traicionó. Tiempo después de haber iniciado su relación, Paquita se dio cuenta que ya estaba casado con otra mujer.

Erasto Cuevas Barrada, su hermano mayor, quien actualmente reside en Alto Lucero, cuenta en entrevista que ella ya se fue un poco grande de su lugar de origen. “Trabajaba en una empresa telefónica y en ese tiempo conoció a un señor y se hizo de él, tuvo dos hijos, pero la maltrataba mucho y se vio en la necesidad de dejarlo”.





OMG! Imanol sorprende a Daniela Luján con serenata durante programa en vivo [Video]

Recuerda que en una fiesta un político de la región la recomendó para cantar junto con su hermana Viola y tras esa presentación impresionaron al jefe del grupo musical, quien las instó a irse a la Ciudad de México para buscar el éxito. “Eso fue en el año 1972”.

Les iba muy bien, pero les exigía ropa buena y les pagaba poco. En esa época no les alcanzaba el dinero y tenía que dormir en el suelo. Incluso hubo personas de Alto Lucero que vivían en la Ciudad de México que les negaron la posada. “Así anduvo hasta que con el favor de Dios logró triunfar”.

Cuando a inicios de la década de los setenta se mudo a la Ciudad de México, con el sueño de ser artista comenzó a trabajar como cantante en un restaurant, y ahí conoció a su segundo esposo, Alfonso Martínez, quien terminaría de forjar su personalidad en el escenario de “duro contra ellos”.

Erasto Cuevas ve el espíritu de lucha de Paquita como una característica heredada. “Porque nosotros venimos de una familia muy pobre, muy humildes, mis abuelos perdieron todo durante el ciclón muy fuerte en el año 1955, que destruyó todo, ellos comían plátanos verdes hervidos porque no había que comer por el desastre”. Tras años de trabajo duro, la familia logró salir de la pobreza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paquita La del Barrio (@paquitaoficialb)

Nace la frase célebre

Mientras la cantante vivía en la Ciudad de México adquirió un terreno donde comenzó a vender comida, y más tarde erigió su restaurante “Casa Paquita”. En 1979 el negocio ya había crecido bastante, y aprovechando ese escenario, comenzó ahí su carrera como solista.

Para 1985, el periodista Guillermo Ochoa, quien encabezaba el noticiero “Hoy mismo” (el más famoso de ese momento), la invitó a cantar en su espacio, y pese a que iba afónica, conquistó al público con su voz.

Fue el empresario Alfredo Gil, director artístico de discos Musart, quien le dio su primera oportunidad para grabar un álbum. Así se dio a conocer entre las masas, popularizando exitosos temas como “El fracaso de mi amor”, “Tres veces te engañé”, “Amor aventurero” y “Las mujeres mandan”.

Manuel Eduardo Toscano fue el autor de otros de sus grandes temas, como “Rata de dos patas”, “Me saludas a la tuya” y “Los fantasmas de tu amor”. Durante sus encuentros, el músico se percató de la sensibilidad de la intérprete, pues al presentarle el tema “Mi segunda casa”, se soltó a llorar.

Según ha relatado en entrevistas previas, el compositor se interesó en trabajar con ella luego de haberla escuchado gritar su hoy célebre frase “me estás oyendo inútil”, de inmediato comenzó a buscarla para proponerle canciones.

Por cierto, esa frase fue un reclamo improvisado que lanzó al aire mientras estaba en una de sus presentaciones en “Casa Paquita”.

La misma intérprete ha contado que un fin de semana su segundo esposo había faltado tres días a la casa, llegó cuando ella estaba interpretando “Cheque en blanco”, el tema de la compositora mexicana Emma Elena Valdelamar, que antes había grabado Chelo Silva.

Y mientras el hombre quería escabullirse para subir a la casa en la planta alta del restaurante, ella simplemente le dedicó la frase: “Me estás oyendo, inútil”, para sorpresa de los comensales, que según recuerda Paquita se vieron entre sí y soltaron la carcajada.

A partir de ese momento, utilizó esas palabras como una bandera en el escenario.

La canción “Rata de dos patas” fue un tema que el compositor Manuel Eduardo Toscano hizo a pedido de la intérprete, pero aunque ella lo dedica a un hombre infiel, su segundo esposo. cuando él escribió el tema no pudo dejar de pensar, al redactar los versos, en el ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari.

La canción que se estrenó en 2004, fue la consolidación entre la colaboración de Eduardo Toscano y la cantante, que antes le había grabado “Me saludas a la tuya”.





Ella es un ejemplo para muchas mujeres. Somos muchas las que la creemos una heroína porque logró triunfar

Doña Martha Hernández, habitante de Alto Lucero









Una heroína que es profeta en su tierra

A lo largo de su carrera ha lanzado cerca de 50 discos, siempre cantando contra el machismo y las infidelidades. Los episodios que más le hicieron afianzar esta personalidad fueron los múltiples engaños de su segundo esposo, quien incluso tuvo otra familia en secreto durante diez años.

Alfonso murió en el año 2002, y aunque Paquita ha afirmado en más de una ocasión haberle perdonado sus traiciones, siempre le dolió el recuerdo de aquel amor que la lastimó durante mucho tiempo.

Mientras en sus relaciones personales sufrió desamor, Paquita es una mujer amada en su pueblo, su imagen es parte del mural que muestra la historia de esta población que tiene 93 años como municipio.

Su fama artística, expone Isidoro Castillo Dorantes, director de la Casa de la Cultura de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, dio a conocer a esta población en México y el mundo.

No hay un habitante de este sitio, enclavado en la zona de la Sierra de Chiconquiaco, que no cante las canciones de la artista, que no siga su trayectoria.

“Ella es vital, gran parte de su familia vive aquí y ha invertido en construir un hotel-restaurante que es parte vital de la comunidad”.

Todos la conocen, porque suele llegar a descansar, aunque ahora menos que en los años anteriores; “ahora solo viene por horas”, señalan.

OMG! ¡Se vengó! Adrián Marcelo le regresó la cachetada a Chessman (Video)





Mujeres y hombres la recuerdan como la mujer que canta fuerte contra los hombres, “sus canciones recuerdan las canalladas de las parejas con sus mujeres”, dice doña Cristina Paredes.

Todos saben que salió de Alto Lucero para el mundo, “de muy joven en busca de una vida mejor y tras sufrir el abandono del padre de sus dos hijos”.

Ella es una cantante lírica, desde niña se inició en la escuela de esta población cantándole a sus amigos en las fiestas patronales, en el parque municipal, así ella creció como artista.

“Como todos los alteños, tiene una estrella que la hizo triunfar. Se conectó con las personas correctas, estamos muy orgullosos de que sea de nuestro pueblo”.

Su importancia en este municipio queda claro cuando al llegar a la comunidad se ve en la Casa de la Cultura su inconfundible rostro, junto a cada uno de los puntos importantes que tiene el municipio; esta obra fue creación del pintor sordomudo Carlos Aguilar Ramírez.

Doña Martha Hernández expone que Paquita luchó a su manera contra las actitudes machistas, “ella es un ejemplo para muchas mujeres. Somos muchas las que la creemos una heroína porque logró triunfar, pese a su historia de pobreza y abandono”.

Paga sus promesas

Paquita tiene dos hermanos varones que viven en Alto Lucero: Erasto y Daniel.

“Ella siempre que llega viene a esta casa a visitarnos, porque somos muy unidos, pero cada vez se le complica más porque sus ocupaciones son muchas y su salud es cada vez más delicada por su edad”, explica Erasto.

Los parientes de Paquita la del Barrio viven en la propiedad familiar, “la de sus abuelos”. De hecho, comenta don José, un habitante del lugar, por eso la dicen Paquita la del Barrio, porque vivió en una especie de vecindad en esta población.

Su sobrino, Misael Jiménez González, quien vive en la Ciudad de México, asegura que a Paquita le gusta regresar a su tierra natal y reconoce que existe una real preocupación familiar por la salud de la cantante ya que lo último que supieron es que por sus molestias constantes de ciática le habían puesto un parche contra el dolor y este le provocó efectos negativos.

Amable, como toda la familia, recorrió con la reportera la propiedad que ahora fue dividida entre varios integrantes, mostró la casa donde nació y creció Paquita.

Al fondo, del callejón, muestra la capilla dedicada a la virgen La Dolorosa, que construyó la cantante cuando se hizo famosa “porque cuando se fue prometió que si le iba bien le retribuirá a su localidad y esto es solo algo de mucho que ha dado a su pueblo”.

Gossip Calabozos y dragones retrata héroes reales: presenta película con alfombra roja en CDMX

También tiene un hotel

Al llegar a buscar a la cantante al hotel restaurante de su propiedad, salió a atendernos muy amable don José el encargado, quien expuso que “ella está más tiempo en Xalapa o la Ciudad de México, aquí solo viene de visita”.

Este hotel de 20 habitaciones, que es un paraíso por la vasta vegetación que posee, está abierto al público porque llegan grupos de turistas de forma regular.

“La señora Paquita ya no se queda mucho aquí, en años anteriores pasaba temporadas en este lugar que le encanta, pero cada vez se hace más complicado por las giras extensas que realiza a otros países", señala.

Adiós a los palenques

Debido a problemas de salud, que la mantienen en cama, Paquita la del Barrio tuvo que cancelar sus compromisos laborales. Sólo mantiene en pie su presentación el 1 de abril en el Palenque de Texcoco, show en el que alternará el escenario con La Sonora Santanera, de acuerdo a la programación oficial y con boletos a la venta.

El equipo de trabajo de la intérprete tiene contemplado que ese concierto sea con el que se despida de los palenques, de hecho la velada de Texcoco la haría en silla de ruedas, pues no puede mantenerse en pie por el problema de ciática que padece.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Paquita se mantiene vigente gracias a las canciones de desamor con las que ha fincado una carrera de más de 50 años, un estilo que la ha consolidado como la intérprete del despecho, con la que se identifican hombres y mujeres.