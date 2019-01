Para celebrar su cumpleaños, anuncian nuevo box set inédito de David Bowie

Como parte del aniversario 72 del nacimiento de David Bowie, Parlophone anunció el lanzamiento de un boxset con temas inéditos del cantante que serán lanzados al público en vinilos de 7 pulgadas, y que llevará por título Spying through a keyhole.

Serán nueve grabaciones inéditas de la época en la que Space Oddity, uno de los temas más icónicos del cantante, fue concebida. Los materiales se dividen entre demos, canciones que no habían sido publicadas previamente y versiones alternativas de otros temas.

Aunque no hay fecha específica para su lanzamiento, podemos imarginar un poquito de qué va con los títulos:

‘Mother Grey ‘(demo)

‘In The Heat Of The Morning ‘

‘Goodbye 3d (Threepenny) Joe’ (demo)

‘Love All Around’ (demo)

‘London Bye, Ta-Ta’ (demo)

‘Angel, Angel, Grubby Face’ (demo version 1)

‘Angel, Angel, Grubby Face’ (demo version 2)

‘Space Oddity’ (demo excerpt)

‘Space Oddity (demo – alternative lyrics)’ (with Hutch)

Como parte de esta celebración también se lanzó la aplicación en realidad aumentada David Bowie Is, a través de la que usuarios pueden recorrer la vida y obra del cantante que mañana cumplirá tres años de su muerte.



En ella se pueden ver fotografías, objetos personales, videos musicales y composiciones escritas de su mano, las cuales forman parte de la exposición con el mismo nombre que fue inaugurada en 2013 en el Museo Victoria y Alberto en Londres.

En julio de este año se cumplirán cinco décadas del lanzamiento de Space Oddity, tema que es parte de las 500 canciones que conformaron el Rock and Roll según el Salón del la Fama del Rock and Roll.

