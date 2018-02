¡Paren todo! Roger Waters abre dos fechas más en México

El músico británico Roger Waters anunció nuevas fechas en México, una más en el Palacio de los Deportes para el 29 de noviembre y otra para la Arena VFG en Guadalajara, el 5 de diciembre.



Los “shows” se suman a los ya anunciados para el 28 de noviembre en la Ciudad de México, y el 4 de diciembre en la capital tapatía, los cuales de acuerdo con un comunicado de prensa ya se encuentran agotados.

#ShowOCESA @ATTMx presenta a @rogerwaters en México. Nuevas fechas: 29 de noviembre @ElPalacioMx #CDMX 5 de diciembre @ArenaVFG #GDL. Preventa @Citibanamex 26 de febrero en la Red @Ticketmaster_Me #UsAndThemMx pic.twitter.com/Yt0zAy9P7y — Ocesa Rock (@ocesa_rock) 21 de febrero de 2018

Estas presentaciones forman parte de la gira “Us + Them”, en la cual Waters interpretará canciones de los más grandes álbumes de Pink Floyd (“The dark side of the moon”, “The Wall”, “Animals”, “Wish you were here”), además de temas de su más reciente álbum “Is this the life we really want?”.

El año pasado, el también compositor y activista ya llevó su "tour" a Estados Unidos y Canadá, donde dio muestra de lo mejor de su extenso e innovador legado. El nombre de la gira proviene de la canción de 1974, “Us and them”, del álbum de Pink Floyd, “The dark side of the moon”, del que se han vendido millones de copias.

Las legendarias presentaciones en vivo de Roger Waters son reconocidas como experiencias multisensoriales inmersivas que incorporan producción visual de primera clase, así como asombrosa calidad de sonido.

/amg