Paty Cantú celebrará 10 años de solista en el Auditorio Nacional

Cuando Paty Cantú tenía casi 25 años su vida estaba a punto de dar un giro importante, estaba por aventarse a un camino incierto y hostil que se le presentaba en la ruta para seguir sus sueños. Sin embargo y a pesar de muchas críticas de quienes la rodearon, la cantante salió adelante y les demostró a todos que antes de ser una cara bonita era una mujer talentosa.

A diez años de eso, quien fuera parte del grupo Lu, se encuentra en una de sus mejores etapas, ha logrado metas con las que siempre soñó y tiene en puerta una serie de presentaciones para festejar con sus fans su décimo aniversario.

“Hace diez años alguien me dijo que no lo iba a poder hacer jamás, le fueron a decir a los editores que yo no componía que no me fueran a firmar; había gente de medios que decía es una niñita no sabe nada y gente cercana que decía ‘es una mujer’, así eh ¡como si ser mujer fuera insulto! ‘se va a enamorar y se le va a olvidar la música’, y a una década al que se le habrá olvidado es a ti porque aquí estoy” expresó la cantante y compositora en entrevista para Organización Editorial Mexicana (OEM).

Aunque “nunca fue un camino fácil” Paty Cantú considera que esta “en un momento de cosecha, ha sido mucho tiempo de viajar e invertir, de creer en un sueño y llevar mi música en brotecitos pequeños pero constantes a distintos territorios con esas ganas de decir: un día lo que voy a cosechar es trascendencia, nunca he buscado la fama y dinero”.

Su primera producción estuvo llena de un sentimiento de liberación de “demostrarme que si podía en decirles ‘déjame en paz, déjame ir” en Afortunadamente no eres tú, Paty retrató el dolor que sentía por haber terminado una relación, con Corazón bipolar “me inspiraba muchísimo el humor, quería reírme de mí, quería dejar de llorar y conocer la producción”.

Es por eso que en su último material #333, Cantú explora diversos ritmos que van desde pop, electrónico y hasta cumbia y ritmos urbanos. “Con Amor amor amor, Tiempo contigo, Mariposas y vino un quiero jugar con todas las cosas que he aprendido en mis viajes, estar en España, en Colombia, Argentina y de regresar a México”.

Esta mezcla de ritmos da muestra de que “hoy me siento más libre que nunca para ser y hacer dentro de la música, he ido construyendo a veces con la corriente y a veces en contra de ella, el poder diversificarme en distintos géneros musicales, el poder liderar mi proyecto en la parte creativa, entonces me siento plena en ese sentido”.

Como parte de ese empoderamiento que ha vivido a lo largo de su carrera, la también compositora tiene intenciones de “empezar a construir con otra gente y para otra gente como productora, autora como persona que cree en la música.