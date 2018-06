Paul McCartney lanza nuevos sencillos para alistar su próximo disco

Londres.- El músico británico Paul McCartney lanzará mañana dos nuevos sencillos, anticipo de un nuevo álbum que espera publicar a finales de este año, informó hoy un comunicado publicado en su página web oficial.



El exmiembro de The Beatles hizo públicos este miércoles los temas titulados "I Don't Know" y "Come On To Me", de los que ha revelado asimismo dos portadas que los acompañarán.







El compositor de "Yesterday", junto con John Lennon, y otros temas clásicos del pop, interpretó esta semana "uno de los conciertos más íntimos de su dilatada carrera" en un pub de Liverpol.



McCartney se presentó "por sorpresa" en el pequeño Liverpool Philharmonic Pub para ofrecer un recital en el que estrenó "Come On To Me", uno de sus dos nuevos sencillos, además de otros de sus temas.