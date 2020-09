Paulina Goto está de luto, fallece su padre Eduardo Gómez

La actriz y cantante Paulina Goto confirmó el deceso de su padre, Eduardo Gómez. A través de sus redes sociales compartió una emotiva serie de imágenes con las que recordó algunos de los momentos felices que disfrutaron juntos.

“La luz y la fuerza están dentro de ti, no hay nada en el mundo que no puedas lograr, hay que abrir el corazón por que el amor siempre perdona a un corazón que se equivoca, porque el amor te da la fuerza cuando tienes las alas rotas, porque el amor es la esperanza, porque el amor es lo que importa, el amor siempre te salva de un corazón que ya no canta... (palabras de mi papá)”, comentó mediante su cuenta de Instagram @paulinagoto.

Fue este miércoles 16 de septiembre cuando la joven de 29 años se despidió públicamente de su padre, a quien describió con una palabra: amor.

“A M O R… Eso fuiste papá y nuestro corazón se queda lleno. Gracias a todos x sus mensajes, su presencia y todas las muestras de cariño para nuestra familia”, concluyó Paulina Gómez Torres, mejor conocida como Paulina Goto.

Cabe mencionar que, tras dar a conocer la noticia, la actriz ha recibido múltiples mensajes de apoyo de sus miles de seguidores quienes le desean pronta resignación; le envían fuerza, fortaleza y abrazos a la distancia, así como su más sentido pésame.

