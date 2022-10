Here we Go! Ya está el primer tráiler de la nueva película de Mario Bros

Este nuevo tráiler nos muestra a personajes icónicos de la franquicia como el gran villano Bowser, Koopas, Huesitos y hasta Luigi

En años anteriores, Nintendo dio a conocer sus intenciones respecto a incursionar en el cine, dando un primer paso con esta película / Foto: Captura de Pantalla | Universal Pictures

Este jueves la compañía japonesa Nintendo presentó el primer avance oficial de la nueva película que nos llevará a conocer el universo de su personaje más conocido en la historia, Mario Bros. El primer tráiler de la película protagonizada por el fontanero italiano será hecha en animación y que contará con la participación de Chris Pratt como la voz de Mario Bros. Te puede interesar: Carlos Carrera enfrenta el reto de llevar el thriller de Lotería del crimen a televisión Este nuevo tráiler nos muestra a personajes icónicos de la franquicia como el gran villano Bowser, Koopas, Huesitos y Champiñones como Toad. A pesar de que la trama aún no ha sido revelada, se puede ver en el tráiler como Bowser buscará en los distintos reinos del universo del videojuego estrellas, importantes en la trama de la franquicia. La película está planeada para estrenarse durante el siete de abril de 2023 en todo el mundo. Tecnología Pie de Nota | China vs Mario Bros Naturalmente, choca mucho ver a estos míticos personajes hablando, pero al menos en inglés se ha realizado una buena selección. Y por supuesto, no se puede pasar por alto lo brutal que se ve la animación de todas y cada una de las escenas de este primer tráiler, desde el asalto de Bowser a un castillo habitado por pingüinos a la llegada de Mario al Reino Champiñón. En años anteriores, Nintendo dio a conocer sus intenciones respecto a incursionar en el cine, dando un primer paso con esta película. El mundo del videojuego lleva un par de años acercándose al séptimo arte, tanto en largometrajes como en series, un ejemplo la película Detective Pikachu de la franquicia Pokémon.

