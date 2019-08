Peter Murphy sufre ataque cardíaco y cancela shows en Nueva York

Peter Murphy canceló sus shows en Le Poisson Rouge en Nueva York los días 15, 16, 18 y 19 de agosto, luego de sufrir anoche un ataque cardíaco.

El cantante fue llevado a un hospital debido a la falta de respiración y tratado por el cardiólogo Jason Song, MD, del Hospital Lenox Hill, quien emitió una declaración:

"El Sr. Murphy fue ingresado para el tratamiento de un infarto de miocardio. Le colocaron dos stents en la arteria coronaria derecha y comenzó a tomar medicamentos para controlar su afección cardíaca. Debido a las regulaciones de HIPAA, no podemos revelar más detalles de su condición. Él todavía está en el hospital para continuar monitoreando su condición".

Foto: @petermurphyinfo

Fue por medio de un comunicado, que el establecimiento Le Poisson Rouge dio a conocer la noticia y lamentó el estado de salud del artista.

La presentación del martes de Lion y los espectáculos restantes, incluida una noche de grandes éxitos, canciones de Bauhaus y dos noches de homenajes a David Bowie, se posponen para una fecha posterior, que aún no se ha determinado.

Los fans podrán también solicitar el reembolso de su dinero, si así lo desean y pedirlo antes del 30 de agosto.

We regret to inform you that due to a health emergency, Peter Murphy is unable to perform the remaining shows in his residency series. These shows will be postponed to later dates to be determined. Official statement can be found here: https://t.co/BRgX8LecmG — (Le) Poisson Rouge (@lprnyc) August 14, 2019

Por su parte, la familia agradeció a sus seguidores por "el apoyo eterno" esperando que "Peter vuelva al escenario con un corazón renovado y más fuerte que antes".

El padrino gótico

Delgado y elegante, Peter Murphy, también llamado el Padrino del Gótico, fue vocalista, líder y principal compositor del grupo post-punk británico Bauhaus, además de poseer una amplia carrera como solista.

Su disco sencillo debut, "Bela Lugosi's Dead", se publicó en agosto de 1979. Es una canción de 9 minutos de duración y grabada en directo en el estudio de una sola toma.

En 1985 Murphy emprende carrera en solitario y edita en 1986 su primer disco en solitario "Should the World Fail To Fall Apart".

El cantante cuenta con nueve discos, un EP, disco recopilatorio y uno en directo grabado.