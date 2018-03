Pitbull será nombrado embajador en el Día Mundial del Agua

Naciones Unidas.- El cantante cubano-estadounidense Pitbull intervendrá el próximo jueves ante la Asamblea General de la ONU con motivo del Día Mundial del Agua.



El artista llamará la atención del mundo sobre la "crisis del agua" y será nombrado además embajador global de Clean Water Here, según anunció hoy esa organización, que trabaja para mejorar el acceso al agua potable.



Armando Christian Pérez, mundialmente conocido como Pitbull, recibirá además un premio por parte de Clean Water Here en reconocimiento de su trabajo en este ámbito.



"Nuestros líderes tienen que entender que la economía y el medio ambiente no son mutuamente excluyentes", señaló hoy en un comunicado el cantante, que consideró un "honor" servir como embajador de la organización.



Clean Water Here destacó que Pitbull lleva años utilizando su fama internacional para apoyar los esfuerzos de la organización y trabajar en favor de un acceso seguro al agua para todos.



El artista cubano-estadounidense acompañará este jueves en Naciones Unidas al secretario general, António Guterres, y otros altos cargos del organismo, que tienen previsto anunciar el inicio de la Década de Acción por el Agua, un intento por promover más medidas y cooperación en este ámbito.

