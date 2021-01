¡Pokémon celebra su 25 aniversario con Katy Perry!

Pokémon celebrará su 25 aniversario, concretamente el 27 de febrero la franquicia de monstruos de bolsillo estará de fiesta y la cantante Katy Perry será la encargada de ponerle música a la celebración.

La intérprete de “Last friday night” cantará el tema de celebración por el 25 aniversario de Pokémon y en un video corto que compartieron a través de redes sociales, se puede ver a un buen número de Pokémon de diversas regiones de la serie de anime.

Meaning... I can’t believe I used to trade my POGS for @Pokemon cards at lunch in jr high & now I get to be part of the #pokemon25 celebration... let’s just say I’m feelin pretty⚡️electric⚡️bout it 👍🏻🤠 https://t.co/iyT2auQOn9 pic.twitter.com/16dSnRofg7 — KATY PERRY (@katyperry) January 13, 2021

"No puedo creer que solía cambiar mis POGS por tarjetas de Pokémon en los almuerzos de la escuela y ahora puedo ser parte de esta celebración", escribió Katy Perry en su cuenta de Twitter.

Al final del adelanto del video, se puede ver a Pikachu y a Katy Perry gritando “¡Electric!”, una clara referencia a Pikachu.

Desde 1996

La franquicia Pokémon inició en 1996 con un videojuego que salió primero en Japón para luego distribuirse en el resto del mundo por medio del Game Boy original.

El interés de la gente por el juego fue tal que finalmente llegó la popular serie, que catapultó la fama de Pokémon y sobre todo de Pikachu.

Gracias a su popularidad, la franquicia terminó con películas, juguetes, videojuegos, ropa, tarjetas y álbumes de colección.

Lo último del universo fue el año pasado cuando se lanzaron los pases de expansión para Pokémon Sword y Pokémon Shield de Nintendo Switch.