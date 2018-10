'Pon El Pecho' así exige Edith González para combatir el cáncer de mama

"Soy Edith González, sobreviviente de cáncer, pero está mal dicho, porque yo vivo y disfruto la vida”, fue así como la actriz se presentó como embajadora de la campaña “Pon El Pecho”, con la cual se hace un llamado a la detección oportuna del cáncer de mama.

La artista y Juan Carlos Ordóñez, director general de Salud Digna, dieron a conocer los detalles de esta iniciativa con la cual se pretende motivar a que se tome conciencia sobre la prevención y el diagnóstico oportuno de esta enfermedad.

Edith González habló de su propia experiencia y cómo su actitud la llevó a vencer el mal, así como el seguir un tratamiento oportuno. “Cuando me dieron la noticia, dije: '¿Y qué hay que hacer ahora?, los doctores pensaban que me estaba negando, pero la verdad es que me aferré a la vida y tomé todo de la mejor manera, recordando también las enseñanzas de mi padre que falleció de cáncer de próstata.



“Él tomó la noticia de una manera tranquila y decidió vivir lo mejor posible y siempre feliz. Aunque su diagnóstico fue de tres meses, él se fue dos años y medio después”, dijo la actriz, quien lució no sólo un atuendo rosa, sino también su cabellera, a fin de recordar que octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama.

Sonriente, González señaló que está muy comprometida con la campaña, por lo que hizo hincapié en lo importante que es la revisión.

51 años es la edad promedio en la que se presentan casos de cáncer de mama en mujeres.



Asimismo, compartió el trabajo que hacen en Salud Digna, una institución sin fines de lucro que ofrece servicios de prevención y diagnóstico confiable, además de que son los impulsores de la campaña “Pon El Pecho”, de la que es embajadora.

Destacó que esta institución cuenta con más de 80 clínicas en 40 ciudades, y pone al servicio de esta causa tecnología de punta para ofrecer este servicio de diagnóstico de cáncer de mama.

Comentó que como parte de la iniciativa se realizarán 10 mil mastografías sin costo, de las cuales 500 ella regala con la intención de fomentar que las mujeres se practiquen estudios y eviten esta enfermedad.