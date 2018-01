¡Por fin! Minnie Mouse recibe su estrella en el paseo de la Fama de Hollywood

Los Ángeles.- Minnie Mouse, la legendaria personaje de Disney, recibió hoy su estrella en el paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia a la que asistió la cantante Katy Perry y que marcó el 90 aniversario de la cinta "Steamboat Willie", la primera de más de 70 películas animadas.

Cuando comenzó la ceremonia, Minnie fue escoltada al podio por Mickey Mouse, que recibió la estrella hace 40 años. Los dos compartieron un dulce beso antes de que Minnie saludara a la multitud.

El presidente de Walt Disney Co., Bob Iger, fue el primero en decir algunas palabras sobre el amado ratón. Refiriéndose a Minnie como "la primera dama oficial de la compañía Walt Disney", Iger elogió la actuación del personaje en "Steamboat Willie".

"De acuerdo con la verdadera moda de Hollywood, ella ofreció una actuación memorable, pero Mickey obtuvo todo el crédito", aseguró Iger, quien señaló que después de su debut en 1928, Minnie y Mickey se convirtieron en una de las parejas de poder más populares de la industria.

"Pero Minnie también ha sido una gran estrella por derecho propio, apareciendo en más de 70 películas durante su extraordinaria carrera", añadió.

Agregó que Minnie se adelantó a los tiempos y fue un influyente "camino antes del surgimiento de las redes sociales", haciendo que la amabilidad y la alegría estuvieran de moda. Minnie es también una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la moda, indicó Iger.

"Desde sus zapatos hasta su sonrisa, el mundo siempre ha amado el estilo de Minnie. En la actualidad, es un ícono de la moda, una musa para algunos de los mejores diseñadores del mundo, la inspiración para nuevas colecciones, portada de revistas y protagonista de pistas en Nueva York, París y Tokio ", apuntó Iger.

Tras llamar a Minnie como la mejor protagonista del negocio del entretenimiento enfatizo que el ratón también usa sus talentos para "levantar espíritus, llevar la risa a los niños y apoyar causas”.

La jueza y estrella pop de "American Idol", Katy Perry, también subió al podio para hablar sobre su conexión especial con Minnie y la influencia que el personaje tuvo en ella desde la infancia. Dijo que su primer recuerdo es que usó pañales Minnie y Mickey Mouse.

"La definición de icono puede fluctuar a través de las edades, pero hay algunos personajes innegablemente especiales que son icónicos y no puedo pensar en nadie que encarne más que mi querida amiga, Minerva Mouse", dijo Perry.

No importa dónde vaya Perry en el mundo, ya sea en Anaheim, Orlando, París o Tokio, siempre es muy reconfortante ver la cara de Minnie, resaltó la cantante.

Esta es la estrella dos mil 627 a lo largo de la pasarela icónica en la categoría de películas y se encuentra en una sección de Hollywood Boulevard a las afueras del Teatro El Capitán en donde también muy cerca está la del Pato Donald.

Otros personajes de ficción de Disney que ya han recibido el honor en el paseo de la fama son Tinker Bell, Winnie the Pooh, Kermit the Frog y Blancanieves.

