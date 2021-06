¿Por qué Iñárritu no podrá ejercer su voto este 6 de junio?

A cuatro días de las elecciones, miles de mexicanas y mexicanos no podrán ejercer su voto, debido a que no cuentan con la credencial de elector. Tal es el caso del cineasta Alejandro González Iñárritu al no haber tramitado a tiempo su identificación.

Este miércoles, la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió por unanimidad que fue extemporáneo el trámite que realizó el cuatro veces ganador del Oscar, para obtener su credencial de elector y hacer una corrección de datos personales.

El magistrado José Luis Ceballos Daza detalló que el cineasta realizó su trámite el 21 de mayo, es decir, 100 días después de la fecha en que concluyó el plazo establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la solicitud.

El trámite para hacer una corrección de datos implica realizar movimientos en el padrón electoral, que podría afectar directamente en la lista nominal, por lo que coincidieron los magistrados que es imposible ceder a la petición del cineasta.

Iñárritu solicitó la reimpresión de su credencial para votar, pero la respuesta no fue favorable, según lo describe el expediente del INE SECPV/2109125111287, por lo que recurrió al TEPJF.

Foto: Cuartoscuro

La Sala Regional Ciudad de México del TEPJF dio entrada el 26 de mayo al juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por el director de "Amores Perros".

"Mediante dicho escrito Alejandro González Iñárritu por su propio derecho promueve juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, para impugnar la resolución que declara improcedente la solicitud de expedición de credencial para votar con fotografía".

Posteriormente, el caso fue turnado al magistrado José Luis Cevallos Daza, quien finalmente le negó la entrega de su identificación.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El INE reportó desde febrero una alta demanda para reposición de credenciales, duplicando incluso, la capacidad de atención que normalmente se brinda a 60 mil personas dirariamente en los distintos módulos.

Alejandro González Iñárritu podrá realizar libremente su trámite para obtener una copia de su credencial de elector con los datos corregidos en el módulo del INE que prefiera; sin embargo, esto será posible una vez que concluyan las elecciones, a partir del 7 de junio.