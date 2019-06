Productor y animador de Game of Thrones visitará Guadalajara

El productor y animador de la famosa serie Game of Thrones, Thomas Schelesny , estará este martes en Guadalajara para dialogar con los tapatíos.

La ponencia es organizada por el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara a través de su Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño (EAAD). Estudiantes y público en general podrán conocer material “detrás de cámaras” exclusivo y el proceso de creación de efectos de la serie.

Como parte de la exposición de arte digital “Nexo” de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño (EAAD) se realizará la charla en formato Master Class “An Evening with the Artists of Game of Thrones”, impartida por Tyler Weiss y Thomas Schelesny, productor y visual effects supervisor respectivamente, de la reconocida serie de HBO.

El académico del Tec de Monterrey, Dorian Mastin, dijo que se busca “tener esa cercanía con grandes maestros de nuestra industria para que los asistentes puedan entender el proceso detrás de cámaras. Es muy emocionante escuchar a dos de los creadores de la serie y más justo después del cierre de la serie”.

La ponencia tendrá contenido exclusivo audiovisual. “Eso es muy importante gracias a la autorización de HBO. Tenemos la oportunidad de mostrar en México este contenido y es literalmente un regalo de la industria para todo el público y sobretodo los estudiantes de arte digital”, puntualizó Mastin, Director Regional de Arte Digital, organizador del encuentro.

Serán tomas “detrás de cámaras” y el proceso de creación de efectos especiales. Se utilizarán tecnicismos, pero es un contenido digerible para todo público.

Thomas Schelesny es un ganador del premio Emmy en el área de visual effects supervisor con una carrera sobresaliente por más de 2 décadas. Ha trabajado en más de 20 películas, 12 proyectos televisivos e incontables comerciales o propuestas publicitarias. Tyler Weiss se unió a Image Engine en el 2015 para producir las temporadas 6, 7 y 8 de Game of Thrones.

-La sede será el Conjunto Santander de Artes Escénicas a las 20:00 horas y será abierta al público en general, a estudiantes de cualquier universidad, y en especial, para aquellos vinculados a las industrias creativas o el arte. Tendrá un formato de Master Class (en inglés) sin costo y cupo limitado, con registro previo en el vestíbulo del recinto a las 19 hrs.

-La capacidad es para 800 asistentes.

-Se logró la plática a través de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño (EAAD) del Tec y la "Academy of Art University” de San Francisco, California, y con Langara College de Vancouver.