Alec Baldwin confiesa cómo se siente tras la muerte de Halyna Hutchins

Casi 20 horas después de la tragedia en que se vio involucrado en el set de rodaje de la película "Rust", cuando accionó una pistola que hirió a Joel Souza, director de la película y mató a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, el actor Alec Balwin compartió sus primeras impresiones a través de su cuenta de Twitter.

“No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega”, escribió el actor de 68 años.

Baldwin, quien además de protagonizar el filme western que se filmaba en Santa Fe, era su productor, añadió que está cooperando con la policía para indagar sobre “cómo ocurrió esta tragedia”.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021 2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Alec Baldwin apoya a familia de Halyna Hutchins

También mencionó que está en contacto con el esposo de Halyna Hutchins. “Estoy ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna”.

El accidente en el set ocurrió el jueves aproximadamente a las 14:30 horas, tiempo de Santa Fe, pero la policía no ha dado más detalles sobre cómo ocurrió.

¿Cómo murió Halyna Hutchins?

Este jueves, el actor Alec Baldwin, mató accidentalmente a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, durante el rodaje de "Rust", donde también resultó herido el director del filme, Joel Souza.

La información previa señala que la pistola supuestamente era de fogueo y que Baldwin no sabía que estaba cargada.

El accidente sucedió en las inmediaciones de Santa Fe, en Nuevo México, y la oficina del Sheriff local abrió una investigación para esclarecer qué ha pasado y qué tipo de proyectil tenía el arma, que en principio era exclusivamente como de utilería.





