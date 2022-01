¿Qué ocurrió en la Feria de León en la presentación de Santa Fe Klan?

El show que ofreció Santa Fe Klan (alias Quesada) en la Feria de León, en Guanajuato, fue descontrolado y no precisamente en cuanto a la euforia del público, sino por los disturbios que se presentaron momentos antes y durante del concierto del Mc’.

El entusiasmo del público por ver a su artista favorito provocó que se presentara un portazo en el recinto, pues, de acuerdo a reportes, se contabilizó la asistencia de más de 17 mil personas. Este acto conllevó a que algunas personas quedaran detenidas por elementos de la policía municipal.

Pero ¿Qué pasó y cómo evolucionó el show?

Desde horas previas al inicio del concierto, los fanáticos del rapero hicieron largas filas en los accesos resguardados por los elementos de vigilancia, sin embargo éstos no fueron suficientes para contener el furor de los seguidores del oriundo de Guanajuato.

Los “lobos” y uniformados se vieron rebasados por la cantidad de público asistente. La multitud empujó las vallas de protección, y así, comenzó a movilizarse el mar de gente.

“Gracias a la oportuna intervención de cuerpos de seguridad las personas que fueron derribadas lograron ser rescatadas y se evitó un problema mayor”, señaló al respecto la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana informa que pese a que la asistencia de ciudadanos al concierto de "Santa Fe Klan" rebasó la capacidad de la organización, al momento no se registran personas lesionadas. pic.twitter.com/2MnzuqremF — Mi Ciudad Segura (@Seguridad_Leon) January 19, 2022

En imágenes compartidas por las mismas autoridades puede observarse que, incluso, asistieron menores de edad al concierto de Santa Fe Klan.

Debido a lo anterior el nombre del Mc se hizo tendencia en redes sociales, pues los fanáticos comenzaron a compartir fotos, videos y memes de lo ocurrido en la Feria de León.

#HOY Aproximadamente 17 mil personas queriendo ver a Santa Fe Klan en la @FeriaDeLeon.

No imagino lo que personal de salud debe de sentir...

Mientras algunos tratamos de cuidar a nuestra familia, a otros... Ya vieron

No, no es enojó. Es impotencia. pic.twitter.com/kMplTcLlvF — Iván Rivera (@IvanR_TV) January 19, 2022

Meme 100% hecho en León, Gto durante el concierto del Santa Fe Klan en la Feria. pic.twitter.com/tCpeJsUrz7 — Luigi M'⚡ (@LuigiMuoz) January 19, 2022

El cúmulo de gente alertó a la población, pues éste se originó en medio de la propagación de la variante Ómicron de Covid-19.

El wey que estaba enfrente cuidando que no pasarán las valla pedorra para ver a Santa Fe Klan!!! pic.twitter.com/jmH0VF0TP2 — Roachblood (@Roachblood1) January 19, 2022

A pesar de las afectaciones, las autoridades ciudadanas confirmaron que no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, como método de prevención, se solicitó la asistencia de elementos de Protección Civil, la Policía Preventiva y del Cuerpo de Bomberos.