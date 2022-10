Queen está de regreso: Lanzan canción inédita con la voz de Freddie Mercury

La banda británica Queen publicó este jueves Face it alone, una canción inédita de los años 80 que la agrupación grabó cuando todavía se encontraba con vida el icónico vocalista Freddie Mercury. La canción es el primer tema nuevo en más de ocho años y que incluye la icónica voz de Freddie.

El guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor informaron por primera vez a los fans sobre la existencia de Face it alone durante una entrevista, en donde mencionaron que el tema se grabó originalmente en 1988 para que formara parte del álbum The miracle, que fue un éxito de ventas, pero nunca llegó a publicarse.

Para los fanáticos, escuchar la voz de Freddie Mercury en una producción nunca antes lanzada fue una increíble sorpresa, pues Face it alone es la primera canción publicada con la voz de Freddie Mercury desde hace ocho años, pues en 2014 la agrupación británica incluyó tres canciones inéditas para el álbum Queen Forever: Mercury, Let Me In Your Heart Again, Love Kills y There Must Be More To Life Than This.

De acuerdo con el equipo de producción y archivo de Queen, este material se encontró cuando se empezó a trabajar en la próxima reedición del álbum, que se publicará en noviembre

“Nos habíamos olvidado de este tema”, dijo Taylor en un comunicado. “Pero ahí estaba, esta pequeña joya. Es maravillosa, un verdadero descubrimiento. Es una pieza muy apasionada”.

La banda británica dio a conocer que el próximo 18 de noviembre sacará una reedición de su disco número 13, el penúltimo del grupo con Mercury aún vivo, titulado Queen The Miracle Collector’s Edition. El álbum para coleccionistas que incluye seis canciones inéditas más y las llamadas The Miracle Sessions, varias grabaciones del grupo en el estudio durante el proceso creativo entre 1987 y 1989.

“Estoy feliz de que nuestro equipo haya podido encontrar este tema”, dijo May. “Después de todos estos años, es genial escucharnos a los cuatro (…) trabajando en el estudio en una gran idea de canción que nunca llegó a completarse (…) ¡hasta ahora!”.

La canción, que solo en su primer día de publicación, ha superado el millón y medio de reproducciones en YouTube, y es que para los fanáticos de la música, esta nueva melodía incluye todo lo que un fanático de Queen busca. Brian May la define como un tema “muy bello y conmovedor”.

Los integrantes de Queen explican que para el lanzamiento de Face it Alone fue todo un reto, pues tuvieron que recuperar todos los fragmentos de la grabación. En un comunicado, May describe así el proceso:

“Le dimos varias vueltas y pensamos que no podríamos rescatarlo. Pero al final, tras insistir, nuestro equipo de ingenieros de sonido lo consiguió. Ha sido como juntar las piezas de un rompecabezas y ha quedado algo muy bonito”.