Queen y Adam Lambert anuncian nuevo documental: The show must go on

Dos días después de actuar en la gala de los Oscar, en la que Rami Malek fue premiado como Mejor Actor por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, Queen + Adam Lambert anuncian un nuevo documental.

Titulado The show must go on, este documental se centra en la colaboración entre Adam Lambert y los miembros originales de Queen Brian May y Roger Taylor, en marcha desde 2011.

Foto: AFP



The show must go on tendrá una duración de dos horas se estrenará en abril en el canal ABC y contendrá todo todo de imágenes inéditas, así como entrevistas con los protagonistas de esta aventura, incluyendo también a Rami Malek.