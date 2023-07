¿Quién es Eduardo Verástegui? productor de la película Sound of Freedom

Eduardo Verástegui de 49 años, es un actor y cantante mexicano originario de Tamaulipas, que en la época de los 90 fue considerado un galán de telenovelas.

Como egresado del CEA de Televisa, participó en "Soñadoras", "Una luz en el camino", "Alma rebelde", "Tres mujeres", incluso en su paso por Hollywood formó parte de la serie "CSI: Miami".

Durante su juventud, también formó parte del grupo "Kairo", y luego se lanzó como solista con el álbum "Eduardo Verástegui", pero no obtuvo el éxito que esperaba.

En su faceta como productor, ha participado en las películas "Little Boy" y "Meet Me in Miami, Bella", así como en el documental "La otra parte: La historia no contada del narco" , y la película recien estrenada, "Sound of Fredom".

Eduardo Verástegui se identifica como católico y provida

En la última década, Verástegui ha mostrado abiertamente sus creencias políticas y religiosas que lo definen como un hombre conservador y derecha que está en contra del aborto.

Como activista, Eduardo se ha dedicado a defender los derechos humanos, el valor de la familia y ha denunciado la explotación de menores de edad.

Verástegui ha sido criticado por tener acercamientos con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump y con otros políticos estadounidenses de ultraderecha que promueven discursos antimigrantes.

El mexicano ha levantado polémica en varias ocasiones, por ejemplo en 2015, durante una entrevista con CNN, Verástegui declaró que tenía 13 años en celibato.

También se dedica a realizar rezos en sus redes sociales en los que invita a sus seguidores a pedir por la paz en México o por la cancelación de la pandemía de Covid-19 en donde dijo estar en contra de la vacuna.

Eduardo Verástegui y sus aspiraciones política

Eduardo Verástegui ha dado a conocer sus aspiraciones políticas en México, incluso, alzó la mano para competir por la presidencia de México.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el activista hizo un llamado a sus seguidores para reflexionar acerca de las elecciones de 2024.

Familia, ¡estamos a tiempo! En política no hay sillas vacías. Todavía nos queda una oportunidad de salvar a México y construir una opción que nos permita recuperar lo perdido y el futuro de nuestra nación. Basta de indiferencia y pasividad en política electoral. ¡Viva México! pic.twitter.com/lvLn6si6zb — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) June 8, 2023

“Vamos a elegir entre dos caminos, o más bien yo diría, entre una brecha y una vía; la brecha, la misma de siempre, la que ya conocemos, en donde cada seis años escuchamos los mismos discursos, contando los mismos problemas y las mismas promesas de soluciones que no funcionan”, dije Verástegui.

En el mismo video, Eduardo muestra imágenes de las corcholatas Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López como alusión de los malos gobiernos.

¿Por qué Eduardo Verástegui se fue de México?

A través de un "En vivo" de Facebook, Eduardo Verástegui confesó que abandonó México hace dos décadas debido a la inseguridad.

De acuerdo con su relato, Verástegui fue asaltado varias veces mientras vivía en la Ciudad de México y durante uno de esos robos fue víctima de un secuestro exprés que lo hizo temer por su vida y finalmente cambió su residencia a Estados Unidos.

“Yo me fui a Estados Unidos porque ya me habían asaltado dos veces, me cansé. Yo soy de Tamaulipas, de Ciudad Mante, crecí en Xicoténcatl, y llegué la Ciudad de México cuando tenía 19 años, pero por ahí de los 25 me asaltaron la primera vez. Una de esas fue uno de esos secuestros rápidos, me quitaron el reloj, el coche, me amenazaron con que me iba a morir, me llevaron al cajero automático., Yo sentía que me moría. Bueno, yo sabía que en algún momento me iba a morir, obviamente, pero no pensaba que fuera tan pronto porque me tenían con los ojos vendados y me apuntaban con la pistola”, relató el actor.