¿Quién es Kieran Culkin? El hermano de Macaulay que ganó un Globo de Oro por Succesion

El apellido Culkin una vez más hace aparición en el mundo del entretenimiento, pues uno de los miembros de la familia resultó vencedor en la entrega número 81 de los Globos de Oro.

Por su interpretación en la serie de televisión Succesion, el actor Kieran Culkin ganó el galardón en la categoría “Mejor actuación de un actor en una serie de televisión”, dejando atrás a sus adversarios, entre ellos Pedro Pascal, uno de los favoritos para llevarse el premio por su actuación en la serie The Last of Us.

Kieran Culkin, quien en Succesion interpreta a Roman Roy, tiene un apellido conocido en el mundo de Hollywood, por su hermano Macaulay Culkin, protagonista de las películas Mi pobre angelito, así como por su otro hermano Rory Culkin, quien participó en la serie de 2022 Por mandato del cielo.

Después de recibir el galardón esta noche en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, su nombre no ha resultado tan reconocido como el de su hermano por un sector del público, sin embargo, Kieran también comenzó en el mundo de la actuación desde niño, de hecho, hizo su debut en Mi pobre Angelito, interpretando a Fuller, otro de los niños pequeños de la familia Mc Allister.

Ya en su adolescencia, después de actuar por lo menos en una decena de cintas, entre ellas Ganar o morir junto a Jean-Claude Van Damme, el recién ganador del Globo de Oro también fue nominado al mismo en 2003, por su papel protagónico en Las locuras de Igby, aunque en aquella ocasión no logró levantar el galardón; por el contrario, con su papel de Jason Igby Slocumb Jr, sí pudo hacerse de un Premio de la Crítica Cinematográfica y un Premio Satellite.

Más tarde en 2010 Kieran Culkin llegó al reparto de Scott Pilgrim vs. The World para dar vida a Wallace Wells, uno de los amigos del protagonista, quien fue interpretado por Michael Cera. En 2015, antes de llegar a Succesion, Culkin llegó a la pantalla chica en la segunda temporada de la serie Fargo, donde jugó el papel de Rye Gerhardt.

Tres años más tarde, Kieran encarnaría a Roman Roy en Succesion, un papel que le valdría su primer Globo de Oro. La serie, producida por HBO, tiene cuatro temporadas y 39 episodios, en los que su personaje es uno de los principales en la trama.

La dificil relación de los Culkin con su padre

Kieran Culkin es hijo del actor Kit Culkin, que a diferencia de sus hijos, no logró consolidar una carrera. Cuando Kieran y sus hermanos eran pequeños, su padre hacía todo lo posible por empujarlos en la actuación, sin embargo, ha sido señalado de haber ejercido violencia en contra de ellos en ese proceso.

Después del éxito de “Mi pobre Angelito”, Kit Culkin acrecentó su mala fama de ser un padre autoritario, que además de no llevar la mejor de las relaciones con sus hijos, se hizo de una imagen negativa en la industria, definida por entrometerse en detalles de las producciones que no le correspondían.

Esos factores fueron determinantes para que Macaulay Culkin se alejara del cine en una parte de su vida. Incluso, ambos actores han dicho públicamente no tener cercanía con su padre en la actualidad.