¿Quién es Young Miko? la joven artista que tendrá una sesión con Bizarrap

Oriunda de Puerto Rico, Young Miko, se ha convertido en una de las intérpretes de trap latino y reggaeton. Algunos de sus temas más exitosos son "Classy 101”, “Lisa” y “Fina”. Muchos de estos son colaboraciones con Bad Bunny o Feid, por lo que Miko se perfila a ser una gran exponente del género..

Ahora, Young Miko tendrá un gran colaboración con Bizarrap, la Music sessions #58, pero, ¿quién es esta joven artista emergente que tiene colaboraciones con titanes de la industria musical?.

Aquí te contamos sobre carrera y sus grandes éxitos.

¿Quién es Young Miko?

María Victoria Ramírez de Arellano Cardona nació en Añasco, Puerto Rico un 8 de noviembre de 1997. Tiene 25 años y promete ser una de las estrellas del momento. Su sobrenombre "Miko" significa “hija de dios" y es una palabra que viene del japonés ya que ama el anime.

Su primer sencillo “105 Freestyle”, fue en colaboración con el famoso productor Caleb Calloway, y es una original propuesta de trap y rap.

“Katana” es el segundo sencillo que, junto al intérprete Leebrian, la hizo hacerse notar en la industria, tanto así que en el 2021 fue una de las mujeres más escuchadas en Puerto Rico.

En 2023, la joven puertorriqueña fue galardonada con el premio Novata del Año por Billboard. Sin embargo, la joven antes de aparecer en las listas depopulariudad se dedicaba a los tatuajes para financiar sus sueños musicales.

“La meta siempre fue comenzar a tatuar para poder costear mis sueños de la música y eventualmente soltar la máquina. Gracias a los tatuajes pude empezar a pagar”, dijo para Billboard.

Miko siempre ha tenido la intención de tocar temas de la comunidad LGBT+ y combinarlo con ritmos sensuales del trap, incluso, ella misma se ha declarado como artista queer.

“Para mis principios en la música… la gente ya sabe que soy gay, ¿por qué iba a cantarle a los hombres? Respetuosamente.Si no me gustan los hombres, no voy a dedicar una canción a uno”, agrega la trapera.

Young comenzó a subir sus canciones en la plataforma Soundcloud, fue cuando Angelo Torres, cofundador y líder del sello independiente puertorriqueño Wave Music Group, se encontró con los temas de la joven.

“Me cautivó al instante cuando escuché sus canciones. Había algo innegablemente intrigante en su sonido. Tengo que conocer a esta persona'”, dijo Torrrews.

En 2021, Torres y Caleb Calloway fundaron Wave en 2021 y firmaron a la joven Miko recién creada. Esta sería la plataforma con la que Miko ha encontrado su camino y donde ha lanzado grandes éxitos como “Riri”, “Wiggy” y “Lisa”.

“Una de las cosas más emocionantes de Young Miko, aparte de su increíble habilidad como compositora y narradora, es la forma en que es capaz de conectar con su público”, dijo Jeremy Vuernick, presidente de A&R de Capitol Music Group, quien ahora colabora con la firma Wave.









