Steve, de "Las pistas de Blue", rompe el silencio sobre Quiet on Set: ¿qué dijo?

Steven Burns, quien marcó varias generaciones de niños con el programa "Las pistas de Blue", rompió el silencio sobre las acusaciones de abuso que giran en torno a la cadena de televisión Nickelodeon.

Esto, luego de que varios actores como Drake Bell, revelaran que fueron objeto de abuso sexual cuando eran menores de edad, y las estrellas de los programas dirigidos por Dan Schneider.

Steven, quien interpretó a Steve de 1996 a 2002 descartó haber sufrido alguna clase de abuso durante la grabación de Las pistas de Blue, pues el programa se filmaba en los foros de Nick Jr y no de Nickelodeon, aunque sí se manifestó por las vivencias de sus colegas.

¿Qué fue lo que dijo Steve, de Las pistas de Blue?

En una entrevista reciente con el medio Today, Steve aseguró que se siente angustiado de saber lo que vivieron sus compañeros en los foros de Nickeloden.

"No tengo ninguna idea particular sobre nada de eso (...) "Estoy llegando a esto de la misma manera que cualquier otra persona, con horror y angustia. Es simplemente terrible ver cómo se desarrolla. No sé qué más decir, aparte de que es desgarrador", dijo.

Del mismo modo, añadió lo siguiente: “Tiene que ser increíblemente doloroso. El hecho de que ahora todo el mundo hable de esto en el enfriador de agua me rompe el corazón”.

Luego de que Steven dejara Las pistas de Blue en 2002, no se le vió en la pantalla chica sino hasta 2021, cuando publicó un emotivo video de nuevo en su papel de Steve para conmemorar los 25 años del programa, donde se dirigió a sus espectadores, diciéndoles que luego de más de dos décadas, no se había olvidado de ellos.