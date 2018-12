Él es el actor que encarnará a Raúl Salinas en serie de Colosio

Martín Altomaro es reservado al dar detalles de sus proyectos como actor para el 2019, pero confirmó que en marzo próximo se estrena por la plataforma Netflix la serie Colosio: Historia de un crimen en la que hace el papel de Raúl Salinas de Gortari.



En esta historia de ocho capítulos, se incluirán algunos pasajes de la vida del político, así como otros relacionados a 1994, año en que fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional.

“La trama se enfoca más en el artero crimen hacia Luis Donaldo Colosio y con pinceladas de alguno políticos en turno, en este caso me corresponde hacer a Raúl Salinas”, declaró a Organización Editorial Mexicana (OEM).

En la entrevista ahondó que le costó trabajo armar este personaje. “Realmente me resultó difícil darle vida ficticia a un personaje que sigue en el candelero y la mente de la gente, sí si me resultó muy complicado hacerlo en la trama”.

Sobre su carrera, Altomaro también adelantó que el próximo año estrenará la película Como novia de pueblo en marzo y a la vez espera que le den luz verde al equipo de producción de la película Guadalupe Reyes de Salvador Espinoza, en la que está contemplado como actor.

“La trama es en el género de la comedia, con la producción de Marco Polo y Filmadora Nacional. En este año trabajamos mucho en el guión delineándolo y esperemos que en el siguiente año ya se dé el arranque del rodaje”, precisó.

Martin Altomaro fue entrevistado en la locación de la película Mamá se fue de viaje de Fernando Sariñana, quien regresa después de muchos años de ausencia a la industria cinematográfica mexicana, en este proyecto hace uno de los personajes protagónicos, Gabo, esposo de Cassandra (Andrea Legarreta) y padre de cuatro hijos.

“De entrada el guión se me hace muy divertido, bien escrito como muy consciente y al tanto de lo que puede representar para un padre que no está acostumbrado a tratar de entender y conocer a los cuatro hijos que tiene. Me gusta mucho el mensaje, la idea de este asunto que no necesariamente los papás son los que tienen que salir a trabajar y las mamás estar sólo en la casa.

“También se muestra la relación de los hijos y la personalidad de cada uno de ellos que están bien definidas en los diálogos”, expuso en la charla.

Resaltó Martín que “yo había querido trabajar con Fer, desde hace mucho tiempo y no se nos había dado la oportunidad. Nuestro primer acercamiento fue con Soy tu fan que transmitió Canal 11 cuando era el director general.

“Y ahora, el tenerlo dirigiéndome, valoro sus muchas horas de set, tiene claro lo que quiere y como se hace la actuación, dinámica de velocidad y ritmo. Se preocupa Fer, que los niños actores no salgan afectados en las muchas horas al día de rodaje cuando se les requiere”.

Martín Altomaro en Mamá se fue de viaje de Fernando Sariñana, resaltó el mensaje de esta historia fílmica.

“Me daré por bien servido si el público aprecia que no hay que etiquetar en los roles a los padres, porque al final de cuentas se pueden intercambiar en pro de la familia. Tenemos que desquitar cada rol porque nada es exclusivo de un género".

“También se le debe dar importancia a lo que sienten y dicen los hijos cuando están en distintas edades. Es sensibilizar al público en pro de los hijos, que cada uno vive situaciones y problemáticas distintas”.

De Andrea Legarreta, su esposa en la cinta, confió: “Hemos trabajado súper bien. Hace muchos años hicimos una película y hasta ahora que volvemos a trabajar juntos en este filme de Fer. Ha sido rico, trabajar con ella y ahora también con su hija Nina Rubín, quien es nuestra hija Lara y coincidimos los tres en esta historia”, finalizó.