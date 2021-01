Rebecca Jones: Con la pandemia, la TV se convirtió en una primera necesidad

Aunque se trata de una participación especial, Rebecca Jones encarna a un personaje que desata en la trama de la nueva telenovela de Carmen Armendáriz, ¿Te acuerdas de mí?, que comenzó a grabar en plena pandemia. “Nunca me sentí vulnerable o desprotegida, al contrario, la producción realmente fue muy estricta en ese sentido”, comparte la actriz en entrevista.

Bajo estas condiciones, admite, “el trabajo se vuelve triplemente difícil, todo es más complicado para todos, mis respetos para los técnicos, que trabajaban con la temperatura de los riscos de Huatulco, cargando las camarotas con el cubrebocas puesto. Es complicado pero lo ha logrado muy bien la producción, hasta donde yo sé, nadie se ha enfermado, pero sí es mucho más complicado, imagínate que ensayábamos con el tapabocas hasta un segundo antes de grabar. Lo único que puedo decir es qué afortunados somos de poder seguir trabajando en estos tiempos, porque la televisión se ha vuelto una primera necesidad con el encierro de tanta gente y hay que seguir haciendo contenidos interesantes”.

Antonia, la mamá de Vera, la protagonista, interpretada por Fátima Molina, aparece sólo en los primeros capítulos, pero Rebecca Jones confía en que la producción “llegará a buen puerto y se empezará a mostrar al público a partir del 18 de enero”.

La actriz agrega que normalmente no hace participaciones especiales, “pero en este caso, por invitación de la productora y del director Francisco Franco, que además es mi gran amigo, acepté. Es un personaje crucial en la historia y por lo que pasa con Antonia se desatan muchas historias posteriores; es una madre soltera que ha educado a su hija sola, como tantas madres en México, es independiente, simpática, no es una mamá molona, tiene una relación muy linda con su hija, casi como dos amigas y tiene una vida propia, eso la hace muy interesante y muy entrañable”.

Con el montaje del unipersonal Retrato de la artista desempleada, en el que interpreta a 36 personajes, Rebecca Jones comenzó su relación laboral y de afecto con Francisco Franco; la adaptación de ambos, producida y actuada por Jones, estuvo seis años en cartelera. “Luego vinieron muchos trabajos tanto en teatro, en cine y televisión, como El curioso incidente del perro a la medianoche, Pareja abierta, Tercera llamada, es un director que adoro, es mi amigo y agradezco a Carmen Armendáriz y a la vida la oportunidad de haber podido grabar en plena pandemia”.

Tanto la productora como el director, dice Jones, acertaron al reunir a un elenco encabezado por Gabriel Soto y Fátima Molina, “a quien conozco desde La doña, que trabajamos juntas y es una actriz muy sólida, muy bella, hicimos una linda mancuerna, sí se nos cree que somos mamá e hija y están Guillermo García Cantú, que me da mucho gusto reencontrarme con él y muchos compañeros de primera línea, como Juan Carlos Barreto, Ana Bertha Espín, Helena Rojo, Emilio Guerrero, junto a actores jóvenes que están siendo lanzados o que han hecho cosas en plataformas y teatro sobre todo”.

A pesar de que reconoce que cualquier manifestación artística le interesa, admite que tiene un cariño especial por la televisión, donde ha participado en éxitos como El maleficio, Cuna de lobos, Imperio de cristal o Pasión prohibida. “Tengo 40 años como actriz y comencé cuando no había nada más que la televisión, entiendo que los actores jóvenes tienen un reto muchísimo más grande ante ellos, pero yo le tengo un cariño enorme, me colocó con el público y también me tocó una época de las mejores telenovelas que se hicieron en la historia”.

Y precisamente será en la pantalla chica, aunque no aclara en cuál plataforma, que Rebecca Jones hará su próximo proyecto.