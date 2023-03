Famosos despiden a Rebecca Jones entre emotivos mensajes y resbalones en redes

Rebecca Jones falleció este miércoles a la edad de 65 años, una primera actriz reconocida por su larga trayectoria que se destacó principalmente por sus protagónicos en las telenovelas que llevó a cabo tanto en Televisa como en TV Azteca.

Tras darse a conocer la noticia, famosos como Consuelo Duval, Ana Brenda, María Sorté, Lalo España, Ana María Alvarado, entre otros, se volcaron en redes sociales enviando sus condolencias y su más sentido pésame.

Despertar.. y que se rompa el corazón con esta noticia. Que fortuna conocerte y trabajar a tu lado, escucharte, admirarte y aprenderte. Ejemplo de fortaleza Inspiración Descansa en paz #rebeccajones pic.twitter.com/8RQsTT6ArY — Consuelo Duval (@ConsueloDuval) March 22, 2023 Lamento profundamente el fallecimiento de #REBECCAJONES descansa en paz querida guerrera ❤️ Que tristeza tan grande. Mis condolencias a sus familiares. — Ana Brenda (@anabreco) March 22, 2023 Que triste el enterarme del fallecimiento de mi querida amiga y compañera Rebecca Jones.

¡Un abrazo para Maximiliano, para su mamá y para sus amigos que le acompañaron hasta el final!

¡Que en Paz Descanse! 🙏🌹 pic.twitter.com/ftkMLnklXR — María Sorté (@msorteoficial) March 22, 2023 Estoy en shock. Con profunda tristeza me entero de la partida de nuestra querida Rebecca Jones. Mis condolencias para todos sus seres queridos. Q.E.P.D. — Eduardo España (@laloespana) March 22, 2023 La comunidad artística ha perdido a un gran talento con el fallecimiento de Rebecca Jones. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles. Su presencia en la industria del entretenimiento siempre será recordada y apreciada. pic.twitter.com/ICmBGwVJ7F — Rosy Ocampo (@RosyOcampo) March 22, 2023 Mi corazón con Rebecca Jones y mi más sentido pésame a su familia, Alejandro Camacho y su hijo Maximiliano. pic.twitter.com/AGDwqZ45r5 — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) March 22, 2023

Polémicos mensajes dedicados a Rebecca Jones

Sin embargo, hubo otros mensajes que fueron duramente criticados por ser considerados como "inapropiados" e "insensibles".

Uno de ellos fue el de Ari Telch, actor con el que Jones compartió la pantalla chica y fue justo una imagen compartido por el artista que desató la polémica en redes sociales.

Telch eligió una fotografía donde actúa junto a Rebecca en una de sus telenovelas, sin embargo, los internautas la consideraron inapropiada por el tipo de imagen que el artista eligió.

¿En qué momento pensaste que ésa era la foto adecuada?

¿Qué proceso mental te llevó a esa conclusión?

No hay filtros por lo visto, no hay control, no hay sentido de pertinencia.

Qué desagradable. — Viviana Hinojosa 🇺🇦 (@Vivianolala) March 22, 2023

El hermano del desaparecido Jacobo Grinberg no se ha pronunciado al respecto pese a las señalamientos en su contra por haber subido dicha fotografía.

Por otro lado, Verónica Castillo también fue otra de las celebridades a quien se le criticó por su mensaje de despedida debido que en él reveló varias cosas sobre el proceso que Jones vivió durante la enfermedad.

Incluso, la hermana de Kate del Castillo hizo mención del apoyo que le dio mediante Reiki y mencionó de igual forma a la fallecida Edith González, que como Rebecca, también fue diagnosticada con cáncer, siendo esto la causa de su muerte en junio de 2019.